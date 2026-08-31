Detienen a dos hombres por la muerte de un interno en clínica de la Patrulla Espiritual en Tijuana

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Detienen a dos por muerte de interno en Centro Jireh Foto: Pexels

La Fiscalía General del Estado de Baja California detuvo a dos hombres señalados por su presunta responsabilidad en la muerte de un interno del Centro de Rehabilitación Jireh, relacionado en redes sociales con la Patrulla Espiritual, en Tijuana.

La víctima, identificada como Richard Damián, de 28 años, murió por asfixia mecánica por sofocación, de acuerdo con la necropsia.

¿Qué pasó con el interno del Centro Jireh en Tijuana?

Los detenidos fueron identificados como Mario Antonio “N” y Anthony “N”. Los hechos ocurrieron el 21 de agosto, alrededor de las 16:30 horas, al interior de un dormitorio del Centro Jireh, ubicado en la calle Melchor Ocampo, en la colonia Poblado Ejido Matamoros.

Las indagatorias establecen que los dos hombres presuntamente agredieron físicamente a Richard Damián y ejercieron fuerza en su contra durante un intento de sometimiento.

La causa de muerte determinada mediante la necropsia fue asfixia mecánica por sofocación, derivada de la obstrucción de los orificios respiratorios.

Detienen a dos presuntos responsables por homicidio

La FGE de Baja California informó que agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) realizaron labores de inteligencia que permitieron ubicar a los dos sospechosos en la misma colonia donde se encuentra el centro de rehabilitación.

Las autoridades cumplimentaron dos órdenes de aprehensión emitidas por un juez de control. Ambos enfrentan acusaciones por el delito de homicidio calificado con ventaja.

La Fiscalía señala que los hombres habrían argumentado que sometieron a Richard Damián debido a que se resistía a ser trasladado a un espacio privado. Esta versión forma parte de las indagatorias y deberá ser analizada dentro del proceso judicial.

¿Qué relación tiene el Centro Jireh con la Patrulla Espiritual?

El Centro de Rehabilitación Jireh está relacionado en redes sociales con la Patrulla Espiritual, grupo que difunde contenidos sobre intervenciones y atención de personas con problemas de adicciones en Tijuana.

El centro es señalado como propiedad de Jesús Ignacio Osuna, conocido como“Chikilin”.

La investigación de la Fiscalía también contempla la actuación de otras personas que se encontraban en el establecimiento al momento de los hechos.

Investigan fuga de tres personas tras muerte del interno

Después de que Richard Damián dejó de presentar signos vitales, un hombre identificado como supervisor del centro y dos ayudantes habrían abandonado las instalaciones.

La Fiscalía investiga, además, la posible participación de colaboradores del establecimiento que presuntamente habrían permitido la salida de estas tres personas sin informar inmediatamente a las autoridades.

Hasta el momento, la FGE de Baja California no ha informado sobre la localización de los tres individuos.

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