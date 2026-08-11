Colombianos abren centros de acopio en Baja California para ayudar tras terremoto en su país

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Colombianos organizan centros de acopio. Foto: Alberto Elenes

La comunidad colombiana en Baja California organizó centros de acopio en Tijuana, Playas de Rosarito y Mexicali para reunir ayuda destinada a las personas afectadas por el terremoto en Colombia.

Horas después del sismo, integrantes de la comunidad comenzaron a coordinarse para recolectar productos y enviarlos a las zonas afectadas.

Colombianos en Baja California organizan centros de acopio

La asociación civil ASOCOL BC comenzó la recolección de ayuda tras conocer los primeros reportes sobre los efectos del terremoto en Colombia.

Paula Morales, fundadora de la organización, explicó que la comunidad comenzó a comunicarse a través de grupos de WhatsApp desde las primeras horas posteriores al sismo para conocer las necesidades y coordinar los donativos.

Ante la falta de una coordinación específica para recibir ayuda desde el extranjero, la asociación decidió organizar sus propios puntos de recolección.

Actualmente se habilitaron tres centros de acopio en Baja California:

Tijuana: Calle 9 e Ignacio Zaragoza 8330, Zona Centro

Calle 9 e Ignacio Zaragoza 8330, Zona Centro Playas de Rosarito: Bazar Fer, Blvd. Guerrero 738

Bazar Fer, Blvd. Guerrero 738 Mexicali: Islas Bahamas 283, Santa Mónica

Colombianos en Baja California organizan centros de acopio. Foto: Alberto Elenes

¿Qué productos reciben en los centros de acopio?

Los organizadores señalaron que existen restricciones sobre los productos que pueden ser recolectados y posteriormente trasladados a Colombia. Entre los artículos que sí pueden entregarse se encuentran principalmente alimentos enlatados y pañales para niños y adultos.

La organización indicó que no se recibe agua embotellada ni productos empacados en bolsas, debido a las restricciones para su traslado.

También pidió evitar la donación de antibióticos, debido a que este tipo de medicamentos requiere receta médica y existen normas que impiden su traslado bajo estas condiciones; los organizadores buscan que las donaciones cumplan con los requisitos necesarios para evitar que los cargamentos tengan problemas durante su traslado o en las aduanas.

Comunidad colombiana busca apoyar desde Baja California

Entre las personas que acudieron a colaborar se encuentra Marcela David, originaria de Medellín y quien lleva ocho meses viviendo en Tijuana.

Aunque señaló que su familia se encuentra a salvo, explicó que la distancia con Colombia ha hecho más difícil la situación al conocer los daños provocados por el terremoto y las historias de las personas afectadas.

La movilización también ha contado con la participación de ciudadanos mexicanos que viven en Baja California y decidieron sumarse a la recolección de ayuda.

Ignacio Félix, uno de los ciudadanos que participa en la iniciativa, destacó la solidaridad entre personas de distintas nacionalidades ante una situación de emergencia.

¿Cuántos colombianos viven en Baja California?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), en Baja California viven poco más de 3 mil 700 ciudadanos colombianos.

Sin embargo, ASOCOL BC estima que la comunidad podría alcanzar hasta 7 mil personas, al considerar a quienes no cuentan con un registro migratorio formal.

La organización señaló que una de sus principales preocupaciones es la situación en Chocó, región que, de acuerdo con Paula Morales, enfrenta afectaciones importantes y dificultades para recibir ayuda.

Mientras continúan las labores de recolección, los organizadores reiteraron la importancia de entregar únicamente artículos permitidos para facilitar su traslado hacia Colombia y evitar que los donativos queden retenidos durante el proceso.

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