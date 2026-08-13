Detienen a exfuncionario de Alejandro Moreno por presunto peculado en Campeche

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El detenido quedó a disposición de un juez local. Foto: Getty

La noche del martes, agentes de la Policía Ministerial de Investigación detuvieron en la capital campechana a Carlos Alberto Medina Hernández, ex responsable de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno de Campeche, quien enfrenta una acusación por presunto peculado relacionada con un esquema en el que habrían sido desviados 36 millones de pesos de recursos públicos.

La orden de aprehensión fue ejecutada por autoridades adscritas a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM), que lo señala por su presunta participación en el caso. Según la información disponible, la investigación está vinculada con un posible desvío millonario de fondos estatales.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Medina Hernández fue arrestado el martes 11 de agosto de 2026, a las 21:48 horas, en San Francisco de Campeche. La autoridad que realizó la captura fue la Policía Ministerial de Investigación y, tras su aseguramiento, quedó a disposición de un juez local adscrito al Centro de Reinserción Social San Francisco Kobén.

A la espera de su audiencia

El registro oficial ubica el operativo de detención en el Barrio de Guadalupe, en la capital del estado. Al momento de la consulta del sistema, el exfuncionario aparecía en traslado al Centro de Reinserción Social San Francisco Kobén.

Medina Hernández asumió la titularidad de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno de Campeche en junio de 2019. Su llegada al cargo ocurrió durante la administración de Alejandro Moreno Cárdenas. Los dos últimos años de ese periodo gubernamental transcurrieron bajo el interinato de Carlos Miguel Aysa González, según reportes.

Tras la ejecución de la orden judicial, el exservidor público espera la audiencia inicial en la que se le formularán las imputaciones correspondientes por el presunto delito de peculado.

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