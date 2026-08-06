Tiburón ballena sorprende a pescadores en Campeche; captan al pez más grande del mundo

GENERANDO AUDIO...

Tiburón ballena fue captado junto a una embarcación. Foto: Cuartoscuro

Un encuentro inesperado con uno de los animales marinos más grandes del mundo sorprendió a pescadores frente a Playa Bonita, Campeche, luego de que un enorme tiburón ballena se acercara a una embarcación y quedara registrado en video.

Las imágenes, compartidas posteriormente en redes sociales, muestran el momento en que los tripulantes observan al ejemplar de tiburón ballena nadar junto a la lancha mientras comentan sorprendidos sobre su tamaño y cercanía.

🐋😱 ¡EL GIGANTE DEL MAR APARECIÓ FRENTE A PESCADORES Y LOS DEJÓ SIN PALABRAS! 🌊🎣



📹 Una jornada de pesca se convirtió en un encuentro inolvidable cuando un enorme tiburón ballena nadó muy cerca de una embarcación en aguas de #PlayaBonita, #Campeche; el impresionante ejemplar,… pic.twitter.com/1KhhCHcXvE — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) August 5, 2026

En la grabación se escucha a uno de los pescadores decirle a otro: “aviéntate, no hace nada”, mientras a un costado de la embarcación se observa al imponente animal desplazándose tranquilamente por el agua.

El video generó reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes destacaron la magnitud del ejemplar y la oportunidad de presenciar un acercamiento con una especie considerada uno de los grandes símbolos de la vida marina.

¿Qué es un tiburón ballena y por qué es considerado el pez más grande del mundo?

El tiburón ballena (Rhincodon typus) es reconocido como el pez más grande del mundo. A pesar de su enorme tamaño, ya quepuede medir entre 12 y 18 metros de largo y pesar más de 20 toneladas, esta especie tiene un comportamiento tranquilo y no representa un riesgo para los seres humanos.

A diferencia de otros tiburones, el tiburón ballena se alimenta principalmente mediante filtración, consumiendo organismos pequeños como plancton, peces pequeños y otros microorganismos presentes en el agua.

Su alimentación y comportamiento hacen que sea considerado una especie inofensiva para las personas, por lo que en distintas regiones del mundo existen actividades de observación y conservación relacionadas con este animal.

Los ejemplares pueden alcanzar grandes dimensiones y recorrer amplias zonas oceánicas en busca de alimento, lo que permite que ocasionalmente sean vistos cerca de embarcaciones o costas.

El encuentro fue captado frente a Playa Bonita, Campeche

De acuerdo con las imágenes difundidas, el avistamiento ocurrió durante una jornada de pesca frente a Playa Bonita, una zona costera cercana a la ciudad de Campeche.

Los pescadores aprovecharon el momento para grabar la presencia del animal, que permaneció algunos instantes nadando junto a la embarcación antes de continuar su recorrido.

Este tipo de encuentros suelen llamar la atención debido a la dificultad de observar de cerca a un ejemplar de estas dimensiones en su hábitat natural.

Especialistas y autoridades ambientales han señalado en distintas ocasiones la importancia de respetar el espacio de estas especies, evitar alteraciones a su comportamiento y mantener prácticas responsables durante los avistamientos.

Avistamientos de tiburón ballena destacan la importancia de conservar los ecosistemas marinos

La presencia de un tiburón ballena en aguas mexicanas forma parte de los registros de biodiversidad marina que existen en diferentes zonas del país.

Estos animales realizan grandes desplazamientos por los océanos y dependen de condiciones adecuadas para alimentarse y reproducirse.

El video captado por los pescadores de Campeche se sumó a los contenidos que muestran la riqueza natural de las costas mexicanas y la importancia de proteger las especies que habitan en ellas.

El ejemplar observado frente a Playa Bonita recordó la diversidad de fauna marina que puede encontrarse en el litoral del estado y la relevancia de mantener medidas de conservación para garantizar su permanencia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.