¿Quién es el contador del hermano de “Alito” Moreno detenido por desvío millonario en Campeche?

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Contador del hermano de Alito Moreno es detenido por peculado. Foto: Pexels

Luis Antonio Espinosa Campos, contador y representante legal de empresas vinculadas con Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno, fue detenido en la Ciudad de México (CDMX) por una investigación relacionada con un presunto desvío de recursos públicos en Campeche.

¿Quién es Luis Antonio Espinosa Campos?

Luis Antonio Espinosa Campos aparece como representante legal de, al menos, nueve compañías. Entre ellas se encuentran Difusora de Comunicación del Sureste S.A. de C.V., razón social de la televisora conocida como Mayavisión, así como EMC Metering Systems y Flow Control Medición, empresas creadas por Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas.

También figura como representante legal de Taxation Consulting SC, Operadora 3R, GEZ Grupo de Negocios Empresariales del Sureste, Palma Real del Sureste, Refaccionaria Caes y Novedades de Campeche.

Espinosa Campos además aparece como accionista y administrador único de Difusora de Comunicación del Sureste, empresa que habría recibido recursos públicos durante administraciones estatales de Campeche.

¿Por qué fue detenido el contador del hermano de “Alito” Moreno?

La investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche apunta a presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

La oficina de Comunicación Social, durante la administración de Alejandro Moreno como gobernador del estado de Campeche (2015-2019), realizó pagos por alrededor de 97 millones de pesos a Mayavisión. Las autoridades investigan debido a que no se habrían localizado respaldos documentales o materiales suficientes de los servicios contratados.

Al contador Luis Antonio Espinosa Campos se le relaciona con un presunto desvío de, al menos, 36 millones de pesos (mdp).

Además, las investigaciones financieras detectaron que entre 2020 y 2024 recibió 36 millones 226 mil pesos, de los cuales alrededor de 27 millones de pesos correspondieron a préstamos que actualmente son revisados por las autoridades.

Los montos señalados como préstamos fueron:

2020: 9 millones de pesos

9 millones de pesos 2021: 4 millones de pesos

4 millones de pesos 2022: 4 millones de pesos

4 millones de pesos 2023: 5 millones de pesos

5 millones de pesos 2024: 5 millones de pesos

#LOÚLTIMO 🚨I Detienen en #CDMX a Luis Antonio Espinosa Campos, identificado como contador de Gabriel Moreno Cárdenas, hermano de Alito Moreno.@MXvsCORRUPCION resporta qué, el presunto delito es por desvío de recursos en Campeche.pic.twitter.com/B0mAFcaMGE pic.twitter.com/nPEsLIC2Xk — Josue Aguilar (@josuealeexis) August 11, 2026

Pagos a Mayavisión bajo investigación

Facturas obtenidas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad señalan que Mayavisión recibió pagos mensuales de aproximadamente 900 mil pesos durante 2021, por conceptos relacionados con información gubernamental, publicidad y difusión de actividades oficiales.

Cuatro meses de esos pagos representaron alrededor de 3.6 millones de pesos, operaciones que forman parte de las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche.

¿Qué ha dicho “Alito” Moreno sobre las investigaciones?

Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha rechazado los señalamientos relacionados con su hermano y calificó las investigaciones como una persecución política, en entrevista con Grupo Radio Formula mencionó:

¿Hablaste con tu hermano ya, con Emigdio?

“No, pues yo con mi hermano hablo permanentemente, pues es mi hermano, tenemos relación, del tema no hay tema, es obviamente inventos, persecución, calumnias, llevamos cinco años de esta locura que ocurre en el estado de Campeche, esta persona totalmente fuera de sí, imagínate el ejemplo que tiene, eso es lo que representa Morena, ineptitud, corrupción, persecución, eso es lo que representa Morena, muerte, han destruido los estados, están destruyendo el país y con esto que están haciendo más vamos a levantar la voz, porque ellos están lastimando a gente inocente”

¿Vas a denunciar a quiénes y cómo vas a detener?

“A todos, a todos ellos estamos recabando pruebas, estamos sumando los negocios, los contratos, todo lo que tienen de gente cercana, de familiares, todo lo estamos documentando y voy a proceder una vez más a denunciarlos en los organismos internacionales, porque aquí en México los denuncias y no pasa nada, están todos denunciados, prácticamente una estructura criminal, todos los gobernadores, los funcionarios, los fiscales, los de seguridad pública, es una estructura criminal”

Mientras tanto, Luis Antonio Espinosa Campos será trasladado a Campeche, donde continuará el proceso ante las autoridades judiciales que investigan el presunto delito de peculado.

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