Sujeto sale proyectado de juego mecánico en Metepec

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Hombre fue expulsado de un juego mecánico en feria de Metepec. Foto: Cuartoscuro

Tres personas resultaron lesionadas durante las celebraciones del Paseo de San Isidro Labrador en Metepec, Estado de México (Edomex), luego de que un hombre saliera proyectado de un juego mecánico instalado en la feria patronal de la comunidad de San Francisco Coaxusco la noche del domingo 14 de junio. El accidente quedó registrado en video y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió mientras la atracción se encontraba en funcionamiento y era utilizada por asistentes a los festejos. Tras el percance, cuerpos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención a las personas afectadas.

En el video se observa como un hombre sale proyectado del asiento del juego mecánico y se impacta contra otras. Ñ3 personas resultaron lesionadas el pasado 14 de junio durante el Paseo de San Isidro en Metepec



Hay dos detenidos por el hecho. pic.twitter.com/1YaK1v3jyo — ReporteCapital (@Reporte_C) June 16, 2026

Video muestra momento en que hombre sale proyectado de la atracción

Las imágenes difundidas en plataformas digitales como en la cuenta de Reporte Capital en X, muestran el instante en que uno de los ocupantes de la atracción pierde su posición dentro del juego y sale expulsado mientras el mecanismo se encontraba en movimiento.

En el video se observa que el hombre impacta contra otras personas, lo que provocó que más asistentes resultaran heridos.

El material generó diversas reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron las condiciones de seguridad de la atracción y las medidas implementadas para proteger a los visitantes de la feria.

Tres personas resultaron lesionadas en el accidente

El accidente habría dejado a tres personas lesionadas, quienes recibieron atención médica tras el incidente registrado durante las actividades patronales.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de los afectados ni el estado de salud actualizado de cada uno de ellos, aunque reportes iniciales señalan que las lesiones fueron de consideración.

Autoridades y servicios de emergencia acudieron al sitio para atender la situación y realizar las primeras valoraciones médicas.

Accidente ocurrió durante la feria de San Isidro Labrador

El percance se registró en el marco de la feria patronal de San Isidro Labrador, una de las celebraciones tradicionales que cada año congrega a habitantes y visitantes en la comunidad de San Francisco Coaxusco, perteneciente al municipio de Metepec.

Las festividades incluyen actividades religiosas, culturales y recreativas, entre ellas la instalación de juegos mecánicos para los asistentes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el juego mecánico involucrado fue suspendido de manera preventiva ni si se realizará una inspección para determinar las causas que provocaron el accidente.

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