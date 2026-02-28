Alumnos de primaria obtienen uno de los 2 pases al Mundial de Robótica en Houston

GENERANDO AUDIO...

Cinco niños de entre 6 y 10 años, de la escuela primaria federal Melchor Ocampo de Zinacantán, Chiapas, ganaron el torneo Nacional de Robótica temporada 2026 de Firts Lego Leagues realizado en Monterrey, Nuevo León.

Fue el pasado 21 de febrero cuando estos pequeños presentaron su proyecto “Los exploradores del pasado”, obteniendo uno de los dos pases al Mundial de Robótica a celebrarse en los próximos meses de abril y mayo en Houston, Texas.

“El tema fue la arqueología y las problemáticas que actualmente se viven dentro de la arqueología. La problemática que nosotros destacamos es el calentamiento global y cómo está afectando los sitios arqueológicos, dentro de ellos, como la pérdida de microalgas que los protegían de las inundaciones, la erosión que sufren en estos sitios arqueológicos.

“Planteamos una problemática y a la vez una solución; la solución que los niños crearon fue que, a través de energía eólica y solar, puedan generar sistemas de acondicionamiento de aire o acondicionamiento para que los sitios arqueológicos se sigan preservando”

Laura Amparo Hernández Jiménez / profesora

María, Natasha, Ángeles, Nayra y Marco trabajaron desde la computadora de su profesora, y aunque desconocían el tema de Robótica y Programación, eso no los desmotivó para seguir con su proyecto. A base de Legos construyeron una réplica de las pirámides de Palenque y Bonampak para estudiar los problemas que tienen y darles solución.

“Tuvimos que trabajar con una computadora que es propia y un reto muy, muy importante para los niños es que pusieron en práctica su creatividad, su inteligencia, porque el proyecto se realiza también con un sistema de bloques de palabras que es una programación que se llama Spike Essential.

“Con este programa, pues ellos tenían que crear bloques de palabras para hacer ciertas funciones en el robot. Prácticamente tiene que caminar para regresar a hacer ciertas actividades que todos desconocíamos, y quiero decir todos, porque realmente yo soy nueva en robótica, realmente”

Laura Amparo Hernández Jiménez / profesora

A pesar de llevar un solo prototipo, a diferencia de otros concursantes que llevaron hasta tres, estos pequeños lograron a la primera su pase al mundial. Zinacantán es un municipio tzotzil en Chiapas, donde el 75 por ciento de su población está en situación de pobreza extrema y con un alto rezago educativo.

Las niñas que concursaron además están motivadas, pues la mayoría de las mujeres de Zinacantán no terminan sus estudios y se dedican a otras labores.

Ahora estos pequeños no tienen los recursos para irse, por lo que piden al gobierno que los apoye para seguir representando a México en el Mundial de Robótica.

