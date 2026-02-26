CNTE inicia paro de 48 horas en Chiapas; amenaza con paro nacional

GENERANDO AUDIO...

Este jueves, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició el paro laboral de 48 horas en Chiapas. Los manifestantes expresaron que si no hay mesas de diálogo, se irán a paro nacional.

Protestas de la CNTE en Chiapas

Isael González, líder de la CNTE, señaló que necesitan reinstalación de mesa tripartita con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues hay adeudos pendientes con el magisterio en Chiapas.

“Ratificamos nuestras dos demandas principales: abrogación de la Ley del ISSSTE y Reforma Educativa. Siguen intactas, no hay ninguna señal de solución; la mesa nacional que se tenía con la presidenta se interrumpió hace poco más de un año y aún no se reanuda. De ahí el plan de acción de paro de 24 y 48 horas; ahora se acerca el paro de 72 horas a nivel nacional. El día de hoy y mañana la Sección 7 resolvió llevar a cabo una jornada de 48 horas de manifestación”, expresó González

El líder de la CNTE en Chiapas dijo que en la mesa con la presidenta van a tratar también el rezago de 10 mil plazas que se necesitan para todos los niveles en el estado, de las cuales 5 mil 800 serían para nivel indígena, pues ahora se están cubriendo con interinatos con salarios muy bajos.

Así también quieren tocar el tema del adeudo de casi 500 millones de pesos con el magisterio desde el 2018 sobre bonos a jubilados, que si bien la presente administración de Eduardo Ramírez pagó en últimos días, aún falta por liquidar.

Finalmente, Isael González dijo que este jueves por la tarde acordarán en asamblea las acciones para este viernes en Chiapas.

