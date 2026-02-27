CNTE anuncia paro nacional de 72 horas; definirá fecha en asamblea
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que se irá a un paro nacional de 72 horas, cuya fecha será definida en los próximos días, luego de no obtener respuesta a sus demandas por parte de autoridades estatales y federales.
Este viernes se cumplió el segundo día de movilizaciones de la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación-CNTE en Chiapas, donde docentes realizaron la toma de instalaciones educativas y administrativas.
Toma de oficinas y bloqueos
Durante la jornada, el magisterio tomó edificios como la Subsecretaría de Educación, Planeación Educativa, COSICAMM y la Secretaría de Educación estatal.
En algunos puntos, los manifestantes realizaron la quema de llantas y madera como parte de sus acciones de protesta.
Exigencias del magisterio
Entre las principales demandas se encuentran:
- Cumplimiento de acuerdos establecidos a nivel estatal
- Abrogación de la Reforma Educativa
- Derogación de la Ley del ISSSTE
La CNTE en Chiapas señaló que, ante la falta de respuesta oficial, avanzarán hacia un paro de 72 horas a nivel nacional.
Definirán fecha y no descartan paro indefinido
El magisterio informó que este domingo definirá en asamblea la fecha exacta del paro y las acciones a seguir. Como medida extrema, advirtieron que podrían convocar a un paro indefinido en mayo si no hay avances en sus planteamientos.
