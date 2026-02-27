CNTE anuncia paro nacional de 72 horas; definirá fecha en asamblea

| 14:38 | Lizeth Coello - Redacción Uno TV | UnoTV
CNTE anuncia paro nacional de 72 horas tras protestas
CNTE anuncia paro nacional de 72 horas tras protestas. Foto: Lizeth Coello

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que se irá a un paro nacional de 72 horas, cuya fecha será definida en los próximos días, luego de no obtener respuesta a sus demandas por parte de autoridades estatales y federales.

Este viernes se cumplió el segundo día de movilizaciones de la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación-CNTE en Chiapas, donde docentes realizaron la toma de instalaciones educativas y administrativas.

Toma de oficinas y bloqueos

Durante la jornada, el magisterio tomó edificios como la Subsecretaría de Educación, Planeación Educativa, COSICAMM y la Secretaría de Educación estatal.

En algunos puntos, los manifestantes realizaron la quema de llantas y madera como parte de sus acciones de protesta.

Exigencias del magisterio

Entre las principales demandas se encuentran:

  • Cumplimiento de acuerdos establecidos a nivel estatal
  • Abrogación de la Reforma Educativa
  • Derogación de la Ley del ISSSTE

La CNTE en Chiapas señaló que, ante la falta de respuesta oficial, avanzarán hacia un paro de 72 horas a nivel nacional.

Definirán fecha y no descartan paro indefinido

El magisterio informó que este domingo definirá en asamblea la fecha exacta del paro y las acciones a seguir. Como medida extrema, advirtieron que podrían convocar a un paro indefinido en mayo si no hay avances en sus planteamientos.

