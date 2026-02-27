CNTE anuncia paro nacional de 72 horas; definirá fecha en asamblea

GENERANDO AUDIO...

CNTE anuncia paro nacional de 72 horas tras protestas. Foto: Lizeth Coello

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que se irá a un paro nacional de 72 horas, cuya fecha será definida en los próximos días, luego de no obtener respuesta a sus demandas por parte de autoridades estatales y federales.

Este viernes se cumplió el segundo día de movilizaciones de la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación-CNTE en Chiapas, donde docentes realizaron la toma de instalaciones educativas y administrativas.

Toma de oficinas y bloqueos

Durante la jornada, el magisterio tomó edificios como la Subsecretaría de Educación, Planeación Educativa, COSICAMM y la Secretaría de Educación estatal.

En algunos puntos, los manifestantes realizaron la quema de llantas y madera como parte de sus acciones de protesta.

Exigencias del magisterio

Entre las principales demandas se encuentran:

Cumplimiento de acuerdos establecidos a nivel estatal

Abrogación de la Reforma Educativa

Derogación de la Ley del ISSSTE

La CNTE en Chiapas señaló que, ante la falta de respuesta oficial, avanzarán hacia un paro de 72 horas a nivel nacional.

Definirán fecha y no descartan paro indefinido

El magisterio informó que este domingo definirá en asamblea la fecha exacta del paro y las acciones a seguir. Como medida extrema, advirtieron que podrían convocar a un paro indefinido en mayo si no hay avances en sus planteamientos.

