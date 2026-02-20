Operativo digital en Chiapas elimina páginas bajo sospecha delictiva

GENERANDO AUDIO...

Autoridades de Chiapas informaron sobre la inhabilitación de diversas páginas y cuentas digitales que se encontraban bajo investigación por posibles vínculos con actividades ilícitas. La acción fue resultado de un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) y el Poder Judicial del Estado de Chiapas.

De acuerdo con la información oficial, las cuentas operaban bajo las denominaciones:

Chiapas Crudo

Tabo Ruiz

Marino Militar

Lupita Álvarez Jiménez

Cabe señalar que todas se encuentran actualmente bajo investigación por posibles vínculos con la delincuencia organizada.

Las autoridades señalaron que las indagatorias fueron desarrolladas por la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación de la SSP, instancia que estableció líneas de análisis tras detectar indicios sobre la probable utilización de dichos espacios digitales para la difusión de contenidos que afectan el orden público y la seguridad.

Continúan investigaciones contra administradores

Según el comunicado conjunto, derivado de los actos de investigación y del análisis jurídico correspondiente, se determinó la inhabilitación de las cuentas en redes sociales como medida preventiva.

Las autoridades precisaron que continúan las diligencias en contra de las o los administradores de los perfiles digitales, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

“El uso de medios digitales para la comisión de conductas ilícitas, la manipulación informativa o la generación de narrativas vinculadas a posibles estructuras delictivas será investigado y, en su caso, sancionado conforme a derecho”, indicó la Secretaría de Seguridad del Pueblo en su posicionamiento oficial.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre la apertura de procesos judiciales específicos, aunque se confirmó que las investigaciones siguen en curso con estricto apego al marco legal vigente.

Refuerzan política contra el crimen digital

El gobierno estatal señaló que estas acciones forman parte de su estrategia para impedir que plataformas digitales sean utilizadas como herramientas al servicio de intereses ilícitos.

Las autoridades reiteraron que mantendrán la coordinación interinstitucional para detectar y atender casos relacionados con el uso indebido de redes sociales con fines delictivos, así como para fortalecer la seguridad en el entorno digital.

