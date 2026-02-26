Trabajadores activos y jubilados bloquean planta de Pemex en Puerto Chiapas

GENERANDO AUDIO...

Trabajadores bloquean planta de Pemex en Puerto Chiapas. Foto: Lizeth Coello.

Este jueves 26 de febrero, trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) bloquean la Terminal de Almacenamiento y Despacho en Puerto Chiapas para exigir servicios médicos al Gobierno federal.

Los manifestantes informaron que el bloqueo será de 10:00 a 12:00 del día hasta el sábado, y advirtieron que esto no afectará el suministro de gasolina. Para la otra semana prevén bloquear más tiempo si no hay respuesta.

Son alrededor de 425 derechohabientes, entre personal activo, jubilados y familiares, que han sido afectados por la suspensión del servicio médico, el desabasto de medicamentos y la falta de atención en especialidades desde diciembre de 2024.

Argumentan que esto representa un riesgo para quienes laboran en una actividad de alto riesgo por el manejo de combustibles; sin embargo, la empresa no se ha acercado a ellos.

Jorge Ruvalcaba, extrabajador, explicó que son alrededor de 14 meses que los trabajadores no cuentan con servicios médicos.

“Realmente es cansado para la mayoría de nosotros que ya tenemos más de 60 años tener que estar aquí levantando la voz tratando de hacer valer un derecho que constitucionalmente nos corresponde. Ya son muchos los meses que tenemos sin los servicios de salud, estamos hablando de 14 meses, un año dos meses sin especialidades y hoy sin nada de atención ni para una urgente“, dijo.

Los afectados indicaron que es necesario que las autoridades federales tengan mayor sensibilidad para los trabajadores y que les devuelvan el servicio médico.

Por ello, lanzaron la advertencia de que si el sábado no hay una respuesta, a partir de la próxima semana podrían aplicarse bloqueos por periodos más prolongados, reiterando que su exigencia es la restitución del servicio médico conforme a lo establecido en su contrato colectivo.

Por ahora, dicen que serán seis horas de protesta en sectores de dos horas diarias. Igual estimaron que hay bastante combustible y pidieron a las personas que no hagan compras de pánico.

De acuerdo con los trabajadores, el pasado 16 de febrero falleció una persona por falta de servicios médicos, ya que lo tuvieron que llevar a Tabasco y posteriormente lo regresaron en una caja.

Además, denuncian que las autoridades sólo abonaron el 12 % del total de la deuda, por lo que les niegan la atención médica especializada a activos, pensionados y jubilados.

