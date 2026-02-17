Asesina a joven de 19 años en su casa en Tapachula el 14 de febrero; ya fue detenido por la Fiscalía

GENERANDO AUDIO...

Foto: X: @FGEChiapas

Una joven de 19 años fue asesinada la noche del 14 de febrero al interior de su domicilio en la colonia Aviación, en Tapachula, Chiapas. La víctima fue identificada como Karina.

De acuerdo con el reporte de autoridades, la llamada de emergencia se recibió alrededor de las 21:24 horas, lo que movilizó a elementos de seguridad a la calle Hélice, esquina con avenida Aviasa. En el lugar, la joven fue localizada con múltiples heridas producidas por arma blanca. Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La escena fue acordonada por la Policía Municipal mientras peritos realizaban el levantamiento de indicios. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) y la carpeta de investigación se inició bajo el protocolo de feminicidio.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó posteriormente la detención de José Cruz “N”, de 52 años, señalado como presunto responsable. De acuerdo con la autoridad, el hombre mantenía una relación con la víctima y tras una discusión la habría agredido con arma blanca. El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que se buscará una sentencia condenatoria y la pena máxima prevista por la ley.

En un pronunciamiento, la colectiva feminista 50 más 1 en Chiapas indicó que el caso se suma a otros hechos de violencia contra mujeres en la entidad y señaló que, en lo que va del año, se han registrado cinco feminicidios en el estado.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

