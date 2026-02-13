Jornada violenta en Chiapas: enfriamiento en Jiquipilas y secuestro de periodista en Huixtla

GENERANDO AUDIO...

Violencia en Chiapas. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Un enfrentamiento entre elementos de seguridad y presuntos integrantes de la delincuencia organizada se registró la tarde de este jueves sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez-Tapanatepec, a la altura del Puente Las Flores, en el municipio de Jiquipilas, con el saldo de una persona fallecida y una más persona lesionada.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron cuando personal operativo realizaba recorridos preventivos y de vigilancia en la zona cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego por presuntos integrantes de la delincuencia organizada, lo que derivó en el intercambio de disparos.

Como resultado del enfrentamiento, uno de los agresores murió en el lugar y una persona resultó herida. De inmediato se activaron los protocolos de seguridad para el control de la situación y el resguardo del área, mientras que el lesionado recibió atención médica conforme a los procedimientos establecidos.

Las autoridades de seguridad señalaron que estas acciones forman parte del Operativo Hostigamiento, anunciado la semana pasada por el gobernador Eduardo Ramírez, como una estrategia integral de seguridad implementada en la entidad para inhibir la delincuencia organizada.

Asimismo, se informó que se iniciaron las diligencias ministeriales para el esclarecimiento de los hechos y la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Por varias horas, la vía de comunicación se mantuvo cerrada a la circulación para evitar poner en riesgo a la población, por lo que decenas de vehículos particulares y de carga quedaron varados en la zona.

Este viernes, la seguridad en los municipios de Ocozocoautla, Jiquipilas y Cintalapa se reforzó mediante operativos interinstitucionales tomando el control de la zona.

Secuestran al periodista Epifanio Roblero López

Asimismo, el reportero Epifanio Roblero López fue privado de la libertad, golpeado y abandonado en la carretera costera cerca de Tapachula, la noche del 11 de febrero, luego de ser interceptado por sujetos desconocidos cuando se dirigía a su domicilio en el municipio de Tuzantán. El periodista de Huixtla denunció que sus agresores lo amenazaron para que dejara de publicar notas en contra del edil de Huixtla.

El comunicador acudió ante la Fiscalía del Ministerio Público en Huixtla para formalizar la denuncia por los hechos ocurridos alrededor de las 19:00 horas, cuando circulaba en su motocicleta sobre el tramo carretero Huixtla–Motozintla.

De acuerdo con su declaración ministerial, una camioneta doble cabina le cerró el paso a la altura de Tuzantán y fue ahí donde tres sujetos descendieron del vehículo, lo sometieron por la fuerza y lo obligaron a subir a la unidad, donde comenzaron a golpearlo mientras avanzaban hacia una zona despoblada.

El reportero relató que fue privado de la libertad durante varios minutos y posteriormente abandonado, lesionado, cerca de Tapachula. Aturdido por los golpes, logró incorporarse y fue auxiliado por una persona que lo trasladó de regreso a Huixtla. Desde la base de taxis del IMSS tomó una unidad para refugiarse en su domicilio en Tuzantán.

Al día siguiente, debido al dolor por las agresiones, solicitó ayuda a compañeros de trabajo, quienes gestionaron una ambulancia de Protección Civil de Huixtla y fueron los socorristas quienes lo ingresaron al Hospital General, donde le realizaron valoraciones médicas y estudios radiográficos para descartar fracturas. Presenta diversas lesiones derivadas de la golpiza.

Tras recibir atención médica, Roblero López acudió acompañado de colegas a la Fiscalía de Distrito en Huixtla, donde quedó integrada la carpeta de investigación número R.A. 0044-040-0515-2026. Las autoridades informaron que se iniciarán las líneas de investigación correspondientes para esclarecer los hechos.

En su declaración, el periodista señaló que antes de ser bajado de la camioneta fue advertido: “Que deje de estar haciendo notas que no me corresponden y que era un llamado para que le baje con mi trabajo”. Señalando al presidente de Huixtla Régulo Palomeque Sánchez, como presunto responsable de los actos.

El gremio periodístico de Huixtla manifestó su preocupación por lo ocurrido y exigió a la Fiscalía General del Estado el esclarecimiento del caso, así como garantías para el ejercicio de la labor informativa en la región.

El caso de Epifanio Roblero López, quien escribe en la página “Rodeando Chiapas” y otros medios del estado, no es visto por sus colegas como un hecho aislado, sino como una agresión directa vinculada a su actividad periodística. Mientras tanto, corresponderá a las autoridades estatales determinar responsabilidades y dar con los responsables del ataque.

La denuncia hecha por el periodista, la relaciona con los últimos señalamientos hechos por el comunicador social del ayuntamiento donde aseguró en el programa de radio, que investigan las páginas que critican al ayuntamiento de Régulo Palomeque, mensaje que recibió el agraviado por parte de sus agresores.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.