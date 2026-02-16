Menor de edad da a luz en el baño de una preparatoria en Chiapas

GENERANDO AUDIO...

Menor tuvo labor de parto en un baño de una escuela en Chiapas. Foto: Lizeth Coello

Una estudiante de 16 años dio a luz en el baño de la Escuela Preparatoria Agropecuaria Juan Sabines Gutiérrez en el municipio de Suchiapa, Chiapas.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven, quien cursa el cuarto semestre, entró al sanitario alrededor de las 9:00 de la mañana.

Una amiga de la menor la encontró y dio aviso a la maestra de grupo, quien a su vez dio parte a los directivos de la escuela.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil, la Policía Municipal y la Guardia Estatal.

La menor estaba inconsciente por lo que fue retirada junto con el feto a un centro de salud para su atención médica.

Elementos de Protección Civil quienes sacaron a la menor y al bebé envueltos en una sábana para ser trasladados al centro de salud donde se reportan como estables, el bebé pesó 4.5 kilos.

La Dirección de la escuela, perteneciente a la Secretaría de Educación del Estado, evacuó únicamente a los padres de familia que llegaron por la noticia, sin embargo, las clases no fueron suspendidas.

El baño fue acordonado por las autoridades, en espera de realizar la investigación.

La entidad contabilizó hasta el año 2024 un total de 9 mil 176 nacimientos de madres adolescentes de entre 10 y 17 años. De estos, 4 mil 010 correspondieron a madres de 17 años; 2 mil 900 a jóvenes de 16 años; mil 509 a adolescentes de 15 años; y 757 a niñas de entre 10 y 14 años.

Hasta 2026, se han registrado casos particularmente alarmantes, como en el municipio de San Cristóbal, donde una niña de apenas 13 años dio a luz.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento