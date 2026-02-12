Dos muertos y cuatro lesionados deja emboscada en Tila, Chiapas

GENERANDO AUDIO...

Emboscada en Tila deja heridos y muertos. Fotos: Lizeth Coello

Una emboscada registrada la tarde de este miércoles sobre la carretera que comunica al anexo Río Grande, en el municipio de Tila, Chiapas, dejó como saldo dos personas fallecidas, una de ellas calcinada, y cuatro más lesionadas por arma de fuego.

Los hechos ocurrieron cuando las víctimas originarias de la comunidad de Cantioc retornaban a su domicilio a bordo de una camioneta tipo pick-up color rojo cuando fueron atacadas por sujetos armados presuntamente ligados a un grupo de pobladores que han provocado en años anteriores conflictos sociales.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Estatal y de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizaron el traslado de los heridos a los hospitales de la cabecera municipal de Tila y Yajalón, mientras que el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Adultos mayores resultaron con heridas por arma de fuego durante emboscada

Entre las personas lesionadas durante la emboscada en Tila, también se encuentran dos personas de la tercera edad, un hombre y una mujer, mismos que recibieron balazos en las piernas.

En 2024 el conflicto social se agudizó en el municipio de Tila, Chiapas, de tal forma que la población vivió sitiada durante más de una semana por un grupo de civiles armados, mismos que, además, generaron ejecuciones, desapariciones, quemas de casa y desplazamiento forzado.

El Comité Digna Ochoa advirtió que previamente había alertado sobre el riesgo de nuevos hechos violentos en Tila y atribuyó la situación a una presunta omisión de las autoridades, ya que este ataque se registró a pesar de la presencia en la zona de corporaciones como la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

