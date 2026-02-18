Cae banda que rentaba casas para robar en varios estados

GENERANDO AUDIO...

Fiscalía de Chiapas desarticula banda que rentaba Airbnb. Foto: Especial

La Fiscalía General del Estado de Chiapas desarticuló en Tuxtla Gutiérrez una banda criminal integrada por más de 50 personas que operaba en distintos estados del país. El grupo es señalado por robo a casa habitación con violencia y por mover armas por carretera, mientras sus integrantes viajaban en vuelos comerciales.

El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que la investigación inició el 30 de enero tras dos denuncias por un robo en el fraccionamiento Residencial Campestre en Tuxtla Gutiérrez, donde sustrajeron un botín superior a 2 millones de pesos.

“Esta banda, según refieren ellos mismos, ha trabajado en algunos otros estados de la República; el modus operandi es que siempre hay una persona de la Ciudad de México que renta las casas Airbnb. Se establecen en alguna ciudad importante, empiezan a identificar fraccionamientos de clase media alta y, posterior a una vigilancia de algunos días, cometen el hecho delictivo”. Jorge Llaven, Fiscal General del Estado de Chiapas

Banda usaba Airbnb para cometer robos en Chiapas

De acuerdo con la Fiscalía, el modus operandi consistía en rentar casas mediante Airbnb, instalarse en ciudades clave y vigilar fraccionamientos de clase media alta durante varios días antes de cometer el delito.

Según explicó Llaven Abarca, una persona desde Ciudad de México rentaba las propiedades. Posteriormente, integrantes del grupo viajaban para ejecutar los robos. La banda habría operado también en:

Tijuana

Estado de México

Ciudad de México

Quintana Roo

Las pesquisas incluyeron análisis de videovigilancia y registros aeroportuarios. Tres detenidos viajaron por avión de Ciudad de México a Tuxtla días antes del robo y regresaron tras el atraco. Otros se trasladaron por carretera.

“Ellos refieren que estuvieron hace algunos días en Tijuana, que han estado en Estado de México, en la propia Ciudad de México y, después de un seguimiento en materia tecnológica, logramos ubicarlos, que estaban en Quintana Roo planeando un siguiente robo”. Jorge Llaven, Fiscal General del Estado de Chiapas

Fiscalía de Chiapas comparte información con otros estados

La Fiscalía detalló que el grupo llevaba más de un año operando con el mismo patrón en distintas entidades. Las armas eran enviadas por carretera, mientras los integrantes se movían en vuelos comerciales para no levantar sospechas.

Durante el operativo se aseguraron tres vehículos presuntamente utilizados en el robo.

Los detenidos fueron identificados como Daniel José, Antonio Kenny, Jonathan Juan Camilo, Marco Antonio y María Isabel. Todos fueron puestos a disposición y trasladados al penal correspondiente, donde enfrentarán proceso por el robo cometido en Chiapas.

La autoridad informó que compartirá datos con otras entidades mediante el convenio de colaboración interfiscalías para integrar posibles carpetas de investigación relacionadas con este mismo esquema delictivo.

Las investigaciones continúan para ubicar a otros posibles integrantes y revisar la situación migratoria de los extranjeros detenidos.

