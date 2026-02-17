Huachicoleros guatemaltecos se enfrentan a la Marina en Suchiate, Chiapas

GENERANDO AUDIO...

Marina impide cruce de combustible ilegal. Foto: Lizeth Coello

La mañana de este martes se registró un enfrentamiento en el río Suchiate, conocido como el paso del Armadillo, luego de que balseros intentaran ingresar bidones de gasolina de manera ilegal hacia territorio mexicano.

Del lado de México ya los esperaba una unidad de la Marina, que se posicionó para impedir el cruce del combustible.

Durante el operativo de vigilancia en la zona fronteriza, los elementos castrenses fueron confrontados por presuntos “huachos”, quienes intentaron impedir el aseguramiento del combustible. Ante la situación y para dispersar a los involucrados, los uniformados realizaron disparos al aire como medida preventiva.

La presencia de las fuerzas de seguridad frenó el intento de contrabando en uno de los puntos más utilizados para el paso irregular de mercancía.

Marina evita que combustible ilegal entre a México

Ante la intervención, los balseros optaron por regresar con los bidones hacia el lado guatemalteco, evitando que el producto ingresara al país.

La acción forma parte de los operativos para reforzar la vigilancia en esta franja limítrofe de Chiapas.

Los elementos de la Armada de México aseguraron varios bidones con gasolina de procedencia ilegal, conocida como “guachón”.

La mercancía quedó bajo resguardo de las autoridades federales, mientras se mantiene la presencia de fuerzas de seguridad en la zona para evitar nuevas incursiones ilegales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento