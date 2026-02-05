Cae en operativo el “Espíritu”, mano derecha del “Señor de los Caballos”, líder criminal en Chiapas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Autoridades policiales en Chiapas llevaron a cabo este miércoles un intenso operativo en Ocozocoautla, que derivó en la detención del “Espíritu”, mano derecha de Juan Valdovinos, el “Señor de los Caballos”.

Este hecho representa uno de los golpes más fuertes contra las organizaciones criminales con presencia en esta zona del estado, y sería resultado del operativo Hostigamiento recientemente anunciado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

¿Cómo fue la detención del segundo al mando de Juan Valdovinos?

Alrededor de las 17:00 horas se registró un cateo que derivó en un enfrentamiento que dejó como saldo la detención del “Espíritu”, segundo al mando de Juan Valdovinos, más conocido como el “Señor de los Caballos”.

Con esta detención la estructura de Juan Valdovinos queda a la deriva, siendo identificado por las autoridades como uno de los principales líderes del crimen organizado en Chiapas.

Asimismo, se le vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde presuntamente funge como operador regional, atribuyéndosele delitos como extorsión, secuestro, movilización armada y enfrentamientos con fuerzas de seguridad en distintos municipios del estado.

Las autoridades informaron que en el operativo no hubo elementos policiacos heridos.

Mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que luego de los hechos ocurridos en el Parque Recreativo Caña Hueca de Tuxtla Gutiérrez, donde se localizaron restos humanos, se implementó un operativo que, el día de hoy, tuvo resultados positivos.

En dicho operativo participaron más de 500 elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Además, el operativo continúa y, en las próximas horas, el Gabinete de Seguridad dará a conocer los resultados.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.