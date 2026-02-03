Por violencia, gobernador de Chiapas pide no salir de madrugada

GENERANDO AUDIO...

Gobernador pide evitar salir de madrugada en Tuxtla Gutiérrez. Foto: Cuartoscuro

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, hizo un llamado a la población, en especial a los jóvenes, para no permanecer en las calles después de las 2:00 de la mañana, como una medida preventiva ante el contexto de violencia registrado en la capital del estado.

El exhorto se dio durante la inauguración de la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Extorsión, donde el mandatario estatal advirtió que su administración responderá de manera contundente ante cada hecho delictivo, pero insistió en la importancia de que la ciudadanía adopte acciones de prevención.

“Por cada acción delictiva habrá una respuesta de la autoridad. Lo único que nos resta es tomar medidas preventivas y les vuelvo a pedir que los fines de semana máximo hasta las 2 de la mañana, después de esa hora ya los hijos no se están divirtiendo sanamente, a esa hora deben estar en su casa”, señaló Ramírez Aguilar.

Restos humanos localizados en distintos puntos de Tuxtla Gutiérrez

El llamado del gobernador ocurre luego de que en menos de una semana se localizaran restos humanos en diversos puntos de Tuxtla Gutiérrez, hechos que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, estarían relacionados con acciones de grupos criminales.

El jueves 29 de enero, autoridades localizaron restos humanos dentro de una hielera en el Parque Caña Hueca. Posteriormente, este lunes, alrededor de las 10:55 horas, se encontraron dos bolsas con restos humanos sobre el nuevo Libramiento Sur, a la altura de la entrada al ejido Francisco Villa.

La mañana de este martes, cerca de las 8:25 horas, se registró una fuerte movilización policial y castrense en el estacionamiento de un hotel ubicado en el Libramiento Norte Oriente, tras el hallazgo de restos humanos en la cajuela de un vehículo.

Mantendrán restricciones y reforzarán seguridad

Ramírez Aguilar afirmó que su gobierno no relajará las medidas de seguridad, por lo que continuarán los horarios limitados hasta las 2:00 de la mañana para salones de fiestas, bares y antros, además de mantenerse la prohibición de carreras de caballos.

“Vamos a vivir con reglas. Mientras yo sea gobernador esto no va a ser temporal; cuando termine mi gobierno, el siguiente hará lo que decida”, expresó el gobernador de Chiapas.

El mandatario también anunció el reforzamiento de filtros y retenes de seguridad en Tuxtla Gutiérrez y en distintas regiones del estado, incluso desde los accesos al aeropuerto, con el objetivo de contener la actividad delictiva.

“Va a ser incómodo y ofrezco una disculpa, pero vamos a meter muchos retenes porque estamos teniendo mucha actividad. No vamos a permitir que vengan a generar violencia en Tuxtla”, afirmó.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo informen sobre las acciones adicionales que se implementarán ante los recientes hechos.

