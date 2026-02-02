Cohabitación forzada de menores en Chiapas será castigada hasta con 15 años de prisión

GENERANDO AUDIO...

Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva. Foto: Uno TV

En Chiapas se castigará la cohabitación forzada de niñas, niños y adolescentes hasta con 15 años de prisión.

El Congreso del Estado aprobó este viernes una reforma al Código Penal de la entidad para sancionar la cohabitación forzada de niñas, niños y adolescentes.

Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva, dijo que con esta reforma al código penal se busca erradicar esta práctica en Chiapas por su vínculo directo con el embarazo infantil y adolescente, así como con delitos graves como la trata de personas.

La legisladora señaló que la iniciativa fue presentada por la diputada Rosalinda Sánchez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, como una respuesta legislativa a una problemática social urgente.

Dicha problemática resaltó más cuando el pasado 6 de enero una menor de 13 años dio a luz en San Cristóbal de Las Casas y que vivía con su pareja de 17 años.

Dicha reforma tipifica y sanciona con entre 8 y 15 años de prisión, además de multas económicas, a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una persona menor de edad para convivir de manera informal y constante con otra persona, en una relación equiparable al matrimonio.

Estas sanciones se agravan cuando las víctimas pertenecen a pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas.

La reforma tiene como objetivo erradicar los matrimonios infantiles y las uniones informales obligadas, prácticas que persisten en algunas regiones bajo el argumento de los usos y costumbres.

Las y los diputados señalaron que ninguna tradición puede justificar la vulneración de los derechos humanos ni estar por encima del interés superior de la niñez, ya que muchas veces estas prácticas encubren delitos graves y exponen a las menores a situaciones de abuso.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.