San Cristóbal de Las Casas registra -2.2 grados; frío cobra la vida de una persona en Ocosingo

GENERANDO AUDIO...

Registra Chiapas bajas temperaturas en varios municipios. Fotos: Lizeth Coello

Este martes, en Chiapas se registraron las temperaturas más bajas de la temporada invernal, en donde el termómetro llegó a los -2.2 grados en la estación meteorológica “Cerrillo Magic” en San Cristóbal de Las Casas.

Otros municipios que registraron bajas temperaturas fueron:

Chamula con 2 grados

Zinacantán con 3 grados

Ocosingo con 4 grados

Comitán con 5 grados

Tuxtla Gutiérrez con 7 grados

San Cristóbal Centro con 2 grados

Frío cobra la vida de una persona

Cabe destacar que este frío ya cobró la vida de una persona que vivía en situación de calle en el municipio de Ocosingo.

El sujeto fue encontrado sin vida, sobre la banqueta, en el barrio Guadalupe, por lo que elementos de seguridad y personal de emergencia se trasladó al sitio para atender la situación.

Elementos de los cuerpos de emergencia de Protección Civil fueron quienes revisaron las condiciones de esta persona, confirmando que ya no contaba con signos vitales, pues al parecer una hipotermia había sido el motivo de su deceso.

Las autoridades de Protección Civil exhortaron a la ciudadanía a mantener sus precauciones, pues las bajas temperaturas continuarán hoy miércoles.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.