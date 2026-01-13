Chiapas refuerza blindaje sanitario con 285 mil dosis contra el sarampión; las aplicarán en 130 puntos del estado

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

La Secretaría de Salud de Chiapas recibió un suministro extraordinario de 285 mil dosis de vacuna contra el sarampión, destinado a reforzar la protección de la población infantil, adolescentes y personas adultas con factores de riesgo, ante la alta demanda de este biológico en la entidad, informó Miguel Ángel Palafox Palacios, subdirector de Programas Preventivos.

“Son vacunas antisarampión, son 285 mil; para la población infantil solo 85 mil, porque ahí ya tenemos cubierta la meta para cubrir a la población y esto es nada más para reforzar o completar algunos esquemas de población infantil rezagada, por así decirlo, y las otras son 200 mil dosis de vacunas contra sarampión para los adolescentes y adultos”

Miguel Ángel Palafox Palacios / subdirector de Programas Preventivos

Agregó que esta entrega responde al interés constante de la población por completar sus esquemas de vacunación.

Además, Palafox Palacios explicó que, a diferencia del lote recibido hace 15 días, que incluía diversas vacunas del esquema básico, en esta ocasión el envío es exclusivo para la prevención de sarampión.

Agregó que la Secretaría de Salud no ha interrumpido las jornadas de vacunación y mantiene activos los 130 puntos de atención en toda la entidad.

Finalmente, el funcionario reiteró el llamado a la ciudadanía para acudir a los puestos de vacunación y aprovechar la disponibilidad del biológico, a fin de fortalecer la protección colectiva contra el sarampión en Chiapas.

