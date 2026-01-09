GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General del estado confirmó que mantiene abierta una carpeta de investigación, tras darse a conocer el caso de una adolescente de 13 años que dio a luz el pasado 6 de enero en el Hospital de la Mujer en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

La menor fue trasladada al Hospital de las Culturas por complicaciones derivadas de un contagio de sarampión, pero a la vez tuvo que ser intervenida con 32 semanas de gestación.

“La adolescente de 13 años de edad que dio a luz refiere que está viviendo con una persona, también menor de edad, que es papá del niño, entonces estamos investigando de manera muy profunda de manera amplia vamos a recabar todas las declaraciones de los familiares para poder determinar si hay o no alguna responsabilidad penal”, Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal General del Estado.

Actualmente, tanto la madre como el recién nacido se encuentran estables y fuera de peligro, gracias a la atención oportuna del personal médico.

El fiscal explicó que la investigación se inició de oficio.

“Así es ante un aviso de un hecho posiblemente constitutivo de delito que hacen por parte de cualquier hospital del estado la Fiscalía General del estado inicia una investigación de manera inmediata y por supuesto que acudimos hacia el lugar donde se encuentra el aviso al lugar donde está la persona que puede ser víctima de un delito para iniciar las investigaciones”. Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal General del Estado.

Las indagatorias están a cargo de la Fiscalía de Justicia Indígena, la cual recaba el expediente clínico, entrevistas a padres y familiares, así como diversos datos de prueba para determinar si existe responsabilidad penal.



La menor y el bebé continúan en observación médica y una vez que los den de alta quedarán bajo resguardo de los padres de la adolescente.



El fiscal precisó que ambos adolescentes son originarios de San Juan Chamula, aunque actualmente residen en la colonia San Antonio del Monte, al norte de San Cristóbal de Las Casas.



Dijo además que lamentablemente en Chiapas por usos y costumbres hay municipios que aún permiten los matrimonios infantiles.

