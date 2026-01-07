De la risa a los golpes: agreden a payaso en evento familiar en Tapachula

GENERANDO AUDIO...

Testigos separaron al payaso y al agresor. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Durante un evento cultural realizado en el Parque Bicentenario de Tapachula, Chiapas, un payaso identificado como Payaso Mike fue agredido a golpes en la zona gastronómica del recinto, hecho que fue captado en video y difundido ampliamente en redes sociales la noche del 6 de enero.

De acuerdo con los testimonios y las imágenes que circulan en plataformas digitales, el incidente ocurrió durante el evento denominado “Guelaguetza en Tapachula”, el cual reunió a familias, comerciantes y artistas invitados. En la grabación se observa cómo un sujeto se acerca al payaso y comienza a golpearlo en repetidas ocasiones en los pasillos del área de alimentos.

En un primer momento, el artista no responde a la agresión y recibe múltiples golpes, mientras algunas personas observan la escena. Posteriormente, cuando logra reaccionar, el payaso responde con puñetazos, lo que provoca un altercado físico entre ambos involucrados.

ADVERTENCIA; el siguiente material contiene imágenes de violencia. Se recomienda discreción.

Video de la agresión se viraliza en redes sociales

El video del momento exacto de la agresión comenzó a circular en redes sociales, generando comentarios de indignación y llamados a que se esclarezcan los hechos. Usuarios cuestionaron la seguridad en eventos públicos y pidieron que se garantice la integridad de artistas y asistentes.

En la grabación se aprecia al payaso con su vestimenta característica mientras es golpeado por un hombre en el área gastronómica, sin que en un inicio se observe la intervención inmediata de personal de seguridad.

La difusión del material ha colocado el caso en el centro de la conversación digital en Tapachula, donde habitantes han solicitado que se investigue lo ocurrido y se deslinden responsabilidades.

Conflicto habría involucrado a empleados de una mezcalería

Presuntamente, la agresión habría sido perpetrada por empleados de una mezcalería instalada en la zona gastronómica del evento. El conflicto, también habría involucrado a otros vendedores del lugar, aunque hasta el momento no se ha precisado el motivo que detonó la agresión ni si existió una discusión previa entre las partes.

