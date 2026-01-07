GENERANDO AUDIO...

Niña de 10 años lucha por su vida tras dar a luz en Chiapas. Foto: Getty

Una niña de 10 años se encuentra entre la vida y la muerte luego de dar a luz en el Hospital de la Mujer, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. La menor, originaria del municipio indígena de San Juan Chamula, permanece en estado crítico debido a severas complicaciones de salud derivadas del embarazo y el parto.

Los hechos ocurrieron durante el fin de semana, cuando los padres de la menor la ingresaron al hospital al presentar contracciones. Tras el parto, médicos detectaron que el embarazo provocó aplastamiento de vejiga y uretra, además de lesiones en otros tejidos internos, producto de la inmadurez física de la menor.

Complicaciones graves tras el parto en menor de edad

Especialistas detallaron que la niña tiene un peso aproximado de 40 kilogramos y una estatura de 1.20 metros, condiciones que agravaron el proceso. El parto se adelantó dos semanas antes de la fecha estimada y requirió un trabajo de parto prolongado.

Pese a las complicaciones, la menor logró sobrevivir al nacimiento. Posteriormente, fue trasladada al Hospital de las Culturas, también en San Cristóbal de Las Casas, donde tanto ella como el bebé recién nacido permanecen bajo observación médica constante.

Hasta el momento, las autoridades de salud no han emitido un parte médico definitivo sobre su evolución.

Fiscalía investiga posible delito en Chiapas

Tras conocerse el caso, un trabajador del sector salud notificó a la Fiscalía Indígena, la cual abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

De manera oficial, se informó que no hay personas detenidas hasta ahora, mientras continúan las indagatorias correspondientes.

Embarazo infantil: cifras alarmantes en Chiapas

De acuerdo con estadísticas oficiales de nacimientos registrados, Chiapas contabilizó hasta 2024 un total de 9 mil 176 nacimientos de madres adolescentes de entre 10 y 17 años, colocándose como el primer lugar nacional en este rubro.

Del total:

4,010 madres tenían 17 años

madres tenían 2,900 tenían 16 años

tenían 1,509 tenían 15 años

tenían 757 tenían entre 10 y 14 años

Hasta 2025, se documentaron casos considerados alarmantes. En Ocosingo, una niña de 10 años dio a luz y el padre registrado tenía 17 años. En Tuxtla Gutiérrez, se reportó un nacimiento con una madre de 11 años y un padre de 32 años, con una diferencia de 21 años, lo que encendió alertas por posibles delitos sexuales.

La legislación mexicana prohíbe el matrimonio infantil, estableciendo los 18 años como edad mínima legal para contraer matrimonio en todo el país.

Las autoridades continúan con las investigaciones mientras la menor permanece bajo atención médica especializada.

