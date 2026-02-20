Chiapas registra 20 incendios activos; tres en Áreas Naturales Protegidas

GENERANDO AUDIO...

Chiapas registra 20 incendios activos. FOTO: Especial

En Chiapas se reportan 20 incendios activos este jueves 19 de febrero, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Tres de estos siniestros se localizan en Áreas Naturales Protegidas: el Cañón del Sumidero, La Encrucijada y La Sepultura, donde brigadistas trabajan en su liquidación.

Las autoridades informaron que los incendios se mantienen bajo control en distintos porcentajes y que el personal continúa con labores en campo para sofocar el fuego en cada zona afectada.

Incendios activos en Chiapas y Áreas Naturales Protegidas

En el Cañón del Sumidero, por el lado de Chiapa de Corzo en la parte alta, se reporta un incendio activo que ha afectado dos hectáreas. Hasta el mediodía de este jueves, el avance de liquidación es del 95%.

En La Encrucijada, dentro del municipio de Acapetahua, el fuego ha dañado 4.5 hectáreas y se encuentra controlado en un 70%.

Mientras que en La Sepultura, en el municipio de Jiquipilas, se afectaron 10 hectáreas en los predios Arrayanal y San Dionisio. En esta zona, las brigadas reportan un 40% de liquidación.

Incendios liquidados en las últimas 24 horas

Por su parte, el Centro Estatal de Protección Civil, Monitoreo de Riesgos y Manejo de Fuego informó que en las últimas 24 horas se registraron siete incendios forestales y de pastizal en:

El Jobo

Jiquipilas

Tapachula

Mazatán

Mapastepec

Estos siniestros dejaron poco más de 20 hectáreas dañadas, pero ya fueron liquidados en su totalidad, según el reporte oficial.

Las autoridades mantienen el monitoreo en las zonas afectadas mientras continúan las labores para extinguir los incendios activos en la entidad.

