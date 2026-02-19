Activan Fase I de contingencia ambiental en Chiapas

GENERANDO AUDIO...

Activan contingencia ambiental en Chiapas. Foto: Lizeth Coello

Este jueves, el Comité de Contingencias Atmosféricas de la Zona Metropolitana activó la Fase I de contingencia ambiental por partículas PM2.5 en Chiapas, con el objeto de alertar a la población por la exposición del aire contaminado y el riesgo de

afectación a la salud, así como para reducir la generación de contaminantes.

La mala calidad del aire es principalmente por incendios forestales y quemas de pastizales que han elevado los niveles de partículas PM2.5, informaron autoridades ambientales.

Actualmente, se mantiene activo un incendio en el Cañón del Sumidero, anunciado desde el pasado 16 de febrero.

Las autoridades recomendaron a la población reducir actividades físicas al aire libre y mantenerse atenta a los reportes oficiales que se publican en redes sociales y en la página web de la dependencia.

Los grupos más vulnerables son niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios como asma, bronquitis o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, quienes pueden presentar complicaciones por la exposición a partículas contaminantes.

Actualización del límite permisible de partículas contaminantes

A partir del 1 de enero de 2026, entró en vigor una actualización a la Norma 172 que redujo el límite máximo permisible de partículas PM2.5 de 33 a 25 microgramos por metro cúbico.

Esta medida busca proteger la salud de la población, aun cuando los niveles no sean tan elevados como en años anteriores.

Durante 2025 se registraron entre 39 y 40 días con mala calidad del aire en la zona metropolitana.

Sin embargo, 2024 fue considerado el año más crítico en materia ambiental, con Chiapas en el segundo lugar nacional en incendios forestales y entre 69 y 72 días con mala calidad del aire.

La estación de monitoreo ubicada en Tuxtla Gutiérrez es la única en el estado que mide partículas PM2.5 y da seguimiento a la zona metropolitana que incluye también a Chiapa de Corzo y Berriozábal.

