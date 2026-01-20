Chiapas pone en marcha vacunación casa por casa para controlar brotes de sarampión

GENERANDO AUDIO...

Chiapas comienza vacunación de sarampión. Foto: Lizeth Coello.

El gobierno del estado de Chiapas dio comienzo a una campaña de vacunación de casa por casa contra el sarampión, pues la meta es evitar más brotes de esta enfermedad.

Vacunación casa por casa contra el sarampión en Chiapas

Con un operativo de vacunación casa por casa, la Secretaría de Salud del estado de Chiapas pretende mitigar y controlar los brotes de sarampión, pues a nivel nacional ocupa el tercer lugar en casos confirmados.

Este martes se dio el banderazo de esta estrategia donde personal de enfermería recorrerá las más de 600 colonias en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, el cual ya presenta 52 casos.

“Y ahora vamos a hacer un bloqueo vacunal en Tuxtla. Aclaro que es de forma preventiva, es de forma de irnos adelantando para poder hacer que si hay casos sean casos aislados y que sigamos conteniendo”, dijo al respecto Omar Gómez Cruz, secretario de Salud de Chiapas.

El objetivo es completar esquemas de vacunación

Las autoridades de salud de Chiapas señalan que pretenden completar esquemas de vacunación en la población que no ha acudido a ponerse las dosis.

“Afortunadamente, Chiapas no tiene casos registrados de defunciones en sarampión. Llevamos arriba de 400 casos en todo Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez llevamos 52, que es por lo que estamos haciendo las acciones.”, comentó el funcionario de la entidad.

La Secretaría de Salud ha implementado también diálogos con autoridades de los municipios indígenas en donde poco a poco han entrado a vacunar a la población renuente.

