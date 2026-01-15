Mega incendio en Arriaga, Chiapas; autoridades trabajan para sofocarlo

GENERANDO AUDIO...

Un mega incendio en Arriaga, Chiapas, presenta 40% de control. FOTO: Redes Sociales

La noche de este miércoles se reportó un mega incendio de pastizal en Arriaga, Chiapas, lo que activó un operativo de emergencia por parte de autoridades locales y federales. El siniestro se localiza en el Cerro Club de Leones, en la costa de Chiapas, según información oficial.

La Secretaría de Protección Civil informó que, debido a condiciones atmosféricas adversas, principalmente rachas de viento de hasta 33 km/h, no ha sido posible realizar un combate directo del fuego. Por esta razón, el incendio se mantiene en fase de monitoreo, mientras continúan los trabajos coordinados para su control.

Incendio en Arriaga, Chiapas avanza bajo monitoreo por fuertes vientos

De acuerdo con el reporte más reciente, el incendio en Arriaga presenta un 40% de control. Las labores se realizan de manera interinstitucional, con el objetivo de evitar que las llamas se extiendan a otras zonas del municipio.

En el operativo participan elementos de Protección Civil de Arriaga, así como personal de la Defensa Nacional, específicamente del Batallón 100. También se sumaron efectivos de la Guardia Nacional, la Guardia Estatal, la CONAFOR y la Policía Municipal.

Las autoridades explicaron que las fuertes rachas de viento complican las maniobras para ingresar de forma directa al área afectada, por lo que las acciones se enfocan en la vigilancia constante del fuego y en la protección de zonas cercanas. Este tipo de condiciones puede provocar que el incendio cambie de dirección o aumente su intensidad.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni evacuaciones, y el seguimiento del incendio continúa durante la noche. Las corporaciones mantienen comunicación permanente para evaluar cualquier cambio en el comportamiento del fuego.

La Secretaría de Protección Civil reiteró que los trabajos seguirán activos hasta lograr el control total del incendio, siempre priorizando la seguridad del personal que participa en las labores y de la población de Arriaga, Chiapas.

Las autoridades continuarán con el monitoreo del siniestro mientras las condiciones climáticas permitan avanzar en las tareas para sofocar el incendio.

