Imágenes del volcán Chichonal que mantiene en alerta a Chiapas

Volcán Chichonal permanece bajo vigilancia reforzada. Foto:Protección Civil Chiapas

El volcán Chichonal, ubicado en el municipio de Chapultenango, Chiapas, se mantiene bajo vigilancia reforzada luego del incremento de la actividad sísmica registrado en los últimos meses, de acuerdo con información oficial de autoridades de protección civil y organismos científicos.

Especialistas documentaron enjambres sísmicos en la zona del volcán Chichonal, con registros de hasta 150 sismos de baja magnitud por día, eventos que no fueron perceptibles para la población, pero que motivaron el fortalecimiento del monitoreo debido a su frecuencia y localización cercana al cráter. Estas acciones forman parte de las medidas preventivas rumbo a una posible variación en la actividad volcánica.

Apenas el 18 de enero, el Sismológico Nacional registró un sismo con magnitud de 3.0 en Pichucalco, Chiapas, zona del volcán Chichonal.

Volcán Chichonal: semáforo en Amarillo Fase 1

De acuerdo con una actualización especial de monitoreo volcánico, emitida por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el Comité Científico Asesor determinó el cambio del semáforo volcánico a Amarillo Fase 1 para el volcán Chichonal, tras un periodo previo de estabilidad en verde.

Las autoridades aclararon que este ajuste no implica una emergencia inmediata, sino una medida de vigilancia estratégica, cuyo objetivo es observar si la actividad detectada regresa a niveles base o presenta variaciones relevantes en el corto plazo. El nivel Amarillo Fase 1 contempla incremento en la sismicidad, posibles cambios geoquímicos y manifestaciones superficiales como fumarolas.

Medidas preventivas y zonas de exclusión

Como parte del reforzamiento preventivo, se informó que fueron actualizadas 13 rutas de evacuación y verificados 22 refugios temporales en municipios dentro de la zona de influencia del volcán Chichonal. Además, se establecieron seis puntos finales de seguridad en:

Ostuacán

Tecpatán

Sunuapa

Pichucalco

Ixtacomitán

Chapultenango

El monitoreo técnico se mantiene mediante sobrevuelos con drones, así como la operación de un Puesto de Comando en Chapultenango, bajo el Sistema de Comando de Incidentes. Las autoridades reiteraron que existe una zona de exclusión de un kilómetro alrededor del cráter, donde está estrictamente prohibido el acceso.

En imágenes compartidas en redes sociales, como en la cuenta de X de Santago Arau, se pueden ver imágenes del volcán Chichonal.

Antecedentes del volcán Chichonal

El volcán Chichonal protagonizó una de las erupciones más importantes del siglo XX en 1982, cuando se formaron tres columnas eruptivas que alcanzaron hasta 32 kilómetros de altura. Ese evento provocó la muerte de aproximadamente 2 mil personas en al menos nueve poblados, además de la devastación de 400 kilómetros cuadrados de selva.

Como resultado de aquella erupción, se formó una laguna de agua azufrosa en el cráter, la cual continúa siendo monitoreada.

Autoridades desmintieron versiones difundidas en redes sociales sobre un supuesto “hervor visible” reciente, y reiteraron que no hay indicios de erupción inminente, aunque el volcán permanece activo.

Sin embargo, agencias de viajes no están operando como una medida preventiva.

Rutas de evacuación y población en riesgo

Protección Civil informó que los caminos de entrada y salida en seis municipios, donde habitan alrededor de 78 mil personas, se encuentran transitables y en proceso de mantenimiento, como parte de las acciones preventivas ante cualquier cambio en el comportamiento del volcán Chichonal.

Las autoridades llamaron a la población a informarse únicamente por canales oficiales y a respetar las restricciones establecidas.

