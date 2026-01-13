GENERANDO AUDIO...

Román “N” fue localizado en Suyaló. Foto: Lizeth Coello

La noche de este lunes, fue rescatado con vida el joven Román “N” que había sido reportado como desaparecido desde la noche del pasado domingo en la zona Altos de Chiapas.

Localizan a Román “N” esposado y golpeado en comunidad de Mitontic

El hijo de un empresario ferretero de la zona fue localizado, esposado y golpeado en la comunidad de Suyaló, perteneciente al municipio de Mitontic, confirmaron autoridades tradicionales del lugar.

Fue visto por última vez en carretera de San Juan Chamula

De acuerdo con habitantes, el joven fue visto por última vez alrededor de las 11:30 de la noche sobre la carretera de Las Minas, en el municipio de San juan Chamula, lo que derivó en la activación de su búsqueda y la difusión del reporte de desaparición

Autoridades acudieron tras el hallazgo

Tras el hallazgo por parte de los indígenas, elementos de seguridad acudieron de manera inmediata al lugar para corroborar la identidad y condición del joven, situación que ya es investigada por las autoridades competentes.

Continúan las investigaciones para esclarecer los hechos

Finalmente, esta mañana del martes no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue privado de su libertad ni sobre los posibles responsables. Las diligencias continúan con el objetivo de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

