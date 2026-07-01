Confirman dos casos de influenza aviar H7 en aves del ZooMAT en Chiapas

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Casos positivos de influenza aviar en aves silvestres | Foto: LIZETH COELLO

Directivos del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; confirmaron la detección de dos casos positivos de influenza aviar en aves silvestres localizadas dentro de la reserva ecológica, aunque fuera de las áreas de exhibición, por lo que se activaron de inmediato los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades federales.

Joe Miceli Hernández, director General de la Coordinación Estatal para El Mejoramiento del ZooMAT y el Biólogo Carlos Alberto Guichard Romero, director Operativo, informaron en conferencia de prensa, que el primer reporte correspondió a un ave con signos de enfermedad que fue trasladada a aislamiento para la toma de muestras, las cuales confirmaron la presencia del virus de influenza aviar. Posteriormente, un segundo ejemplar arrojó el mismo resultado.

Hasta el momento, únicamente se ha identificado que corresponde a un virus del tipo H7, mientras que la caracterización completa del subtipo se encuentra en proceso en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), en la Ciudad de México.

Aves del ZOOMAT en Chiapas Foto: LIZETH COELLO



Antes se atendieron otros casos de aves enfermas, principalmente chachalacas, cuyos análisis descartaron influenza aviar y determinaron que se trataba de infecciones bacterianas que recibieron tratamiento.

La mayoría de las aves con problemas respiratorios detectadas recientemente lograron recuperarse.

Ante estos hechos, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) realizó una inspección en las instalaciones y ordenó reforzar las medidas de bioseguridad, acciones que ya se encuentran en marcha.

Esta semana una brigada de la Secretaría de Salud realizará una evaluación preventiva al personal que tiene contacto con aves.

Hasta el momento no se ha registrado ningún trabajador enfermo y que el personal encargado del manejo de aves opera con equipo de protección especializado.

Deberán transcurrir 15 días sin nuevos casos para considerar controlado el evento.

Llamaron a la población a mantener la calma y aseguraron que la situación permanece bajo vigilancia permanente, en coordinación con Senasica y las autoridades de salud, al tiempo que aprovecharán esta contingencia para fortalecer las medidas sanitarias aplicadas a visitantes y personal del zoológico.

El ZooMAT ofrecerá las actividades normales para el público.

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