¡Atención, padres de familia! Beca Rita Cetina entregará tarjetas del Banco del Bienestar en estas fechas

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Ya hay fecha para las tarjetas de la Beca Rita Cetina. Foto: Cuartoscuro

Las familias beneficiarias de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina de Apoyo para Útiles y Uniformes Escolares aún están a tiempo de recibir su tarjeta del Banco del Bienestar, medio mediante el cual se depositará el apoyo económico del programa.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informó que el operativo nacional de entrega comenzó el 18 de mayo y concluirá el próximo 31 de julio de 2026, por lo que madres, padres y tutores que realizaron su registro deberán acudir en la fecha asignada.

Las tarjetas se entregan directamente en escuelas públicas de nivel primaria y en las sedes habilitadas por el programa, con el objetivo de que los beneficiarios cuenten con su medio de pago antes del inicio del siguiente ciclo escolar.

¿Qué documentos necesitas para recoger la tarjeta?

El día de la entrega, la madre, padre o tutor registrado deberá presentar original y copia de la siguiente documentación:

Del tutor:

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses

Del estudiante:

Acta de nacimiento

CURP

Las autoridades recordaron que únicamente podrá recoger la tarjeta la persona que realizó el registro en la plataforma del programa.

¿Cuánto dinero entrega la Beca Rita Cetina?

El apoyo económico contempla un monto de 2 mil 500 pesos anuales por cada estudiante de primaria pública inscrito en el programa.

Por ejemplo:

Un estudiante: 2 mil 500 pesos al año.

2 mil 500 pesos al año. Dos estudiantes: 5 mil pesos anuales.

El recurso busca apoyar a las familias en la compra de útiles escolares, uniformes y otros gastos relacionados con la educación.

¿Cómo consultar cuándo te toca recoger la tarjeta?

Para conocer la fecha, horario y sede de entrega, los tutores pueden consultar el Buscador de Estatus de las Becas para el Bienestar, además de mantenerse atentos a los avisos emitidos por la escuela donde estudia el menor y al correo electrónico registrado durante el proceso de inscripción.

Las autoridades recomendaron verificar esta información con anticipación para evitar contratiempos y acudir con la documentación completa dentro del periodo de entrega, que permanecerá vigente hasta el 31 de julio de 2026.

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