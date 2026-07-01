¿Qué sigue para el T-MEC? Ebrard plantea tres posibles escenarios

GENERANDO AUDIO...

Marcelo Ebrard planteó en redes sociales las rutas de T-MEC. Foto: Cuartoscuro

El secretario deEconomía, Marcelo Ebrard Casaubón, compartió este miércoles los dos escenarios que podría seguir el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), de cara a la reunión de revisión que sostendrán las tres naciones. A través de un diagrama publicado en redes sociales, explicó las rutas que podría tomar el acuerdo dependiendo del resultado de este proceso.

De acuerdo con el esquema difundido por el funcionario, el tratado podría extender su vigencia hasta 2042 si los tres países respaldan su continuidad. En caso contrario, se activaría el mecanismo de revisión anual previsto en el propio T-MEC, sin que ello implique su cancelación inmediata.

Primer escenario: el T-MEC se extiende hasta 2042

El primer camino planteado por Marcelo Ebrard contempla que México, Estados Unidos y Canadá acuerden durante la revisión de 2026 mantener vigente el tratado.

Les comparto lo previsto en el TMEC respecto a la reunión de mañana : pic.twitter.com/QQo1BTc9qJ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 30, 2026

Si las tres partes respaldan su extensión, el T-MEC renovará automáticamente su vigencia por otros 16 años, hasta 2042.

Posteriormente continuarán las revisiones periódicas previstas en el acuerdo y, en 2038, los tres gobiernos volverán a decidir si extienden nuevamente el tratado, lo que permitiría mantenerlo vigente hasta 2058.

El segundo escenario: pasa la revisión de 2026, pero no la de 2032

En este escenario, durante la revisión conjunta de 2026, los tres países del T-MEC logran un consenso para extender el tratado por 16 años más, llevando su vigencia hasta 2042. Todo parece marchar bien.

Sin embargo, en la revisión de 2032 (ya dentro del periodo de revisiones anuales), no se alcanza un nuevo acuerdo para extenderlo nuevamente. Como resultado, el tratado mantiene su fecha de expiración en 2042 y ya no hay forma de revertirlo, pues las revisiones anuales posteriores ya no tienen la facultad de prorrogar el plazo.

Este escenario deja a los tres países con un tratado vigente hasta 2042, pero sin posibilidad de alargar su vida más allá de esa fecha, a menos de que en las reuniones anuales se acuerde renovar el tratado; lo que genera incertidumbre para la planeación comercial a largo plazo.

Tercer escenario: revisiones anuales rumbo a 2036

El segundo escenario ocurre si alguno de los tres países decide no confirmar la extensión durante la revisión.

Según el diagrama compartido por Ebrard, esto no significa que el T-MEC termine de inmediato. En cambio, el tratado entra en un mecanismo de revisiones anuales, mediante el cual los tres gobiernos podrán seguir negociando una extensión en cualquier momento.

Mientras ese proceso continúe, el acuerdo permanece vigente y las reglas comerciales siguen aplicándose.

Solo si durante esas revisiones nunca se alcanza un consenso para extenderlo, el tratado concluiría en 2036, cuando expire el periodo original de 16 años establecido desde su entrada en vigor.

¿Y si Estados Unidos decide abandonar el tratado?

El diagrama presentado por el secretario de Economía también permite distinguir otro escenario distinto: la salida formal de alguno de los países del T-MEC, misma que tiene que notificarse con 6 meses de antelación al resto de los miembros del tratado.

En el caso de Estados Unidos, ese procedimiento no depende únicamente de una decisión del presidente.

Debido a que el tratado fue ratificado como ley por el Congreso estadounidense, cualquier intento del Poder Ejecutivo por retirarse, denunciar o suspender el acuerdo requiere la participación del Poder Legislativo, además de sujetarse a los contrapesos previstos en el sistema constitucional de ese país.

Por ello, una eventual salida de Estados Unidos seguiría un proceso distinto al de la revisión comercial que inicia esta semana y no ocurriría de manera automática.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.