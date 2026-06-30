“¿Y sí, sí?”, se llena el Zócalo y el Ángel por el México vs Ecuador: en vivo

Celebraciones en el Ángel de la Independencia. Foto: Ricardo Rivera

El Ángel de la Independencia, el FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino y diversos puntos de Paseo de la Reforma se encuentran llenos de aficionados que esperan el encuentro entre la Selección Mexicana y Ecuador en el Estadio Ciudad de México (antes llamado Estadio Azteca), este martes.

La Selección Nacional llegó con un paso perfecto como líder del Grupo A, con tres victorias: 2-0 ante Sudáfrica, 1-0 frente a Corea del Sur y 3-0 contra Chequia, mientras que Ecuador clasificó en el tercer lugar del Grupo E, tras caer 1-0 ante Costa de Marfil, empatar a cero goles con Curazao y vencer 2-1 a Alemania.

De ganar esta noche, México dejaría atrás una racha de 40 años sin ganar un partido de eliminación directa en un Mundial. El último triunfo del Tri en una instancia de este tipo ocurrió el 15 de junio de 1986, también en el Estadio Azteca, cuando el equipo nacional venció 2-0 a Bulgaria en octavos de final, avanzando al famoso “quinto partido”.

Ángel de la Independencia se llenó de aficionados La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México indicó que el monumento del Ángel de la independencia se encuentra lleno de aficionados. 🚨Atencion, el Ángel de la Independencia ya está lleno🚨



¡Te invitamos a seguir disfrutando del encuentro #EnVivo con total seguridad en las pantallas gigantes instaladas sobre #Reforma, ubica la más cerca a ti. @GobCDMX @ClaraBrugadaM @anafrancismor



¡Celebra con nosotros!… pic.twitter.com/nG1wUzJRqy — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) June 30, 2026 ¿Hasta una piñata en un semáforo? Uno de los momentos más llamativos de la tarde ocurrió cuando un grupo de personas llevó una piñata y comenzó a invitar a los asistentes a golpearla, mientras permanecía colgada de uno de los semáforos de Paseo de la Reforma. Rompieron una piñata en pleno Paseo de la Reforma como parte del previo al partido entre México y Ecuador pic.twitter.com/FNyTxH5esX — Jorge Monroy 🇲🇽 (@gemonroy) June 30, 2026 Lluvias podrían aumentar en CDMX La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por la presencia de lluvias fuertes y la posible caída de granizo en la CDMX. Alerta Naranja: – Azcapotzalco – Gustavo A. Madero – Iztacalco – Iztapalapa – Milpa Alta – Venustiano Carranza Se activa #AlertaNaranja por intensificación de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del martes 30/06/2026, en las demarcaciones: @AzcapotzalcoMx, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @GobMilpaAlta y @A_VCarranza.



Mantente informado.… pic.twitter.com/Dlj8yzwiIp — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 30, 2026 A pesar de las lluvias, los festejos continúan Las lluvias no perdonan los festejos de los aficionados a la Selección Mexicana. Alrededor de las 17:00 horas comenzaron a registrarse precipitaciones en el Centro Histórico y sus alrededores. Miles de aficionados utilizan sombrillas e impermeables para protegerse de la lluvia. 🚨 AVISO #CDMX 🚨



Reportan #Lluvia en algunas zonas de la capital. 🌧️

Si eres de los que va al estadio hoy ⚽️🇲🇽 o vas directo al festejo después del partido, ¡toma tus precauciones! 🧥☔



Monitorea el cielo de la ciudad #EnVivo y planifica tu ruta con nuestras cámaras 👇🏼

🔗… pic.twitter.com/cgzZpY5pty — Webcams de México (@webcamsdemexico) June 30, 2026 Fan Fest del Zócalo con lleno total La SSC de la Ciudad de México informó que el Fan Fest en el Zócalo de la CDMX se encuentra lleno totalmente, por lo que recomendaron a la población que quiera ver el partido acudir al Monumento a la Revolución o al alguna de las pantallas en el corredor Paseo de la Reforma. La #SSC informa:



Derivado de la alta afluencia de aficionados y con el fin de garantizar la seguridad y comodidad de las y los asistentes, el #FanFest del #Zócalo ha alcanzado su capacidad máxima, por lo que se recomienda a la ciudadanía acudir al #MonumentoALaRevolución, donde… pic.twitter.com/7JhGFSDFzK — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 30, 2026 ¡Quiere volar! Reporteros también sienten la fiebre mundialista La afición mexicana hace sentir a los periodistas en campo los festejos por el encuentro entre México y Ecuador. Con el clásico ¡quiere volar!, algunos son alzados y bañados de espuma. ¡CAOS POR TODA LA CIUDAD! 😅🇲🇽



La afición mexicana se hace sentir desde temprano para el duelo de esta tarde ante Ecuador en el #Mundial pic.twitter.com/aKmZLXW2eE — Claro Sports (@ClaroSports) June 30, 2026 Japón apoya a la Selección Mexicana La Embajada de Japón en México compartió un video en el que expresó su apoyo a la Selección Mexicana de cara al partido de este martes. En las imágenes, integrantes de la representación diplomática aparecen portando la tradicional playera verde, sombreros, máscaras, banderines y bufandas, mientras lanzan porras en apoyo al combinado nacional. ¡¡Vamos con todo México 🇲🇽🥳✨!! pic.twitter.com/qLsgHS6BMK — JapanEmb_Mexico (@JapanEmb_Mexico) June 30, 2026 Ríos de aficionados se dirigieron al Ángel de la Independencia Al rededor de las 16:35 horas se pudo percibir el aumento de aficionados que se estaban integrando a los festejos en el Ángel de la Independencia. A pesar de la aproximación de nubes de lluvia, la celebración se prevé que llene las calles de la avenida. A muchos se les puede ver llegar con paraguas e impermeables, previendo una posible lluvia. 🗣️ Miles de aficionados llegan al Ángel de la Independencia para ver el partido de México ante Ecuador. #ecuador #mexico #angel #mundial #portalunotv pic.twitter.com/oH5WefsVhF — Uno TV (@UnoNoticias) June 30, 2026 Fanáticos rodearon las pantallas gigantes a lo largo de Reforma Motivados por el paso perfecto de México en la fase de grupos, contingentes de aficionados se congregaron frente a las pantallas gigantes colocadas a lo largo de la vialidad. Con sombreros, espuma y vuvuzelas, la fiesta ya comenzó en la CDMX. Cabe recordar que habrá Ley Seca debido a los festejos en colonias cercanas a Paseo de la Reforma y en los alrededores del Zócalo por el partido entre México y Ecuador. La medida comenzó a las 15:00 horas de este martes 30 de junio y se extenderá hasta las 7:00 horas del miércoles 1 de julio.

Las colonias donde se aplicará la Ley Seca son: Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

La Ley Seca también será implementada en el Perímetro A del Centro Histórico de la CDMX, que incluye:

1.- El Zócalo, donde se ubica el FIFA Fan Fest

2.- La explanada del Palacio de Bellas Artes

3.- La Alameda Central.

4.- La Plaza de Santo Domingo

5.- Las calles Donceles, Tacuba, 5 de Mayo y Madero SSC acordonó calles aledañas a Paseo de la Reforma Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Tránsito acordonaron diversas calles que conectan con Paseo de la Reforma, permitiendo únicamente el acceso a residentes que acrediten su domicilio con una identificación oficial. Se recomendó a los automovilistas evitar la zona y utilizar rutas alternas ante las afectaciones a la circulación. Anillo Periférico Boulevard Adolfo Lópes Mateos

Circuito Interior

Avenida Honorable Congreso de la Unión

Viaducto Miguel Alemán Implementaron operativo especial por los festejos La Glorieta del Ángel de la Independencia comenzó a recibir a cientos de seguidores, por lo que autoridades de la CDMX implementaron un operativo especial de seguridad en la zona. Paseo de la Reforma se empezó a pintar de verde En Avenida Paseo de la Reforma, poco después del medio día se observaron cierres viales, mientras cientos de personas portaban la camiseta verde y ondeaban la bandera de México.

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