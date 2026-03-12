Detienen a 19 por ecocidio en Motozintla; van por 8 líderes asegura fiscal de Chipas

GENERANDO AUDIO...

Detienen a 19 personas por ecocidio. FOTO: Especial

En Motozintla, Chiapas, 19 personas fueron detenidas este miércoles por los delitos de ecocidio y asociación delictuosa, tras un operativo de desalojo realizado en el cauce del río Xelajú. El caso fue informado por el fiscal general del Estado, Jorge Llaven.

De acuerdo con la autoridad, más de 100 personas se encontraban dentro del cauce del río, donde presuntamente causaban daños al medio ambiente y realizaban construcciones en la zona. Para el desalojo se desplegó un operativo con más de 500 elementos. Los 19 detenidos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Ecocidio en Motozintla: operativo en el río Xelajú

Durante un mensaje, Jorge Llaven explicó que la acción se realizó a partir de una denuncia en la que se señalaba a un grupo de personas por afectar el entorno ecológico y construyen sobre el cauce del río Xelajú, que atraviesa la cabecera municipal de Motozintla.

Además, los detenidos dijeron pertenecer a la Organización Nacional del Poder Popular. Tras labores de inteligencia e investigación, las autoridades identificaron a ocho personas como líderes de este grupo, quienes son buscadas con orden de aprehensión para que enfrenten a la justicia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.