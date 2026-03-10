Localizan sin vida a Juan Manuel Zavala, sacerdote de Ocotepec, Chiapas

GENERANDO AUDIO...

La Arquidiócesis de Tuxtla confirmó este lunes la muerte del sacerdote Juan Manuel Zavala, párroco de la iglesia de San Marcos Evangelista, en Ocotepec, Chiapas, luego de ser reportado como desaparecido la noche del domingo. El caso ya es investigado por autoridades estatales.

De acuerdo con los primeros reportes, el sacerdote salió de Ocotepec rumbo a la comunidad de San Andrés Carrizal, donde celebró una misa. Tras concluir la ceremonia, emprendió el regreso, pero ya no volvió a su destino, lo que encendió la alerta entre habitantes y autoridades de la zona.

La madrugada de este lunes, alrededor de las 5:00 horas, fue localizada la mochila de Juan Manuel Zavala en el municipio de Coapilla. Más tarde, también fue encontrado su vehículo a un costado de la carretera, cerca del barrio San Juan. En ese punto, además, se hallaron algunas de sus vestimentas sacerdotales.

Horas después, se confirmó el hallazgo del cuerpo del sacerdote en las inmediaciones del centro ecoturístico Laguna Verde. Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

En un comunicado, la Arquidiócesis de Tuxtla expresó su pesar por la muerte de Juan Manuel Zavala y señaló que las autoridades procuradoras de justicia ya realizan las investigaciones necesarias para determinar cómo ocurrió el caso.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que abrió una carpeta de investigación por el hallazgo de una persona sin vida del sexo masculino en esa zona. También detalló que un grupo multidisciplinario ya realiza las indagatorias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

La dependencia agregó que en las próximas horas dará a conocer avances de la investigación sobre la muerte del párroco de Ocotepec, Chiapas. Hasta el momento, la información oficial se mantiene en desarrollo.

La comunidad católica se unió y expresó condolencias por el fallecimiento del sacerdote.

