Audis y narconómina: polémicas que envuelven a la alcaldesa de San Cristóbal de las Casas

La alcaldesa de San Cristóbal de las Casas, Fabiola Ricci, enfrenta una nueva polémica en redes sociales luego de que sus hijos fueran señalados por presumir autos de lujo, viajes y actividades recreativas, mientras el municipio aparece mencionado en una presunta narconómina atribuida al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las críticas surgieron después de que circularan en redes sociales fotografías y videos en los que los jóvenes aparecen conduciendo vehículos deportivos y participando en actividades recreativas, lo que generó debate entre usuarios que cuestionan el origen de esos recursos.

Presumen autos deportivos Audi en redes sociales

Entre los señalamientos dados a conocer por el periodista Jorge García Orozco en su cuenta de X, destaca la difusión de imágenes en las que los hijos de la alcaldesa aparecen con costosos autos deportivos de la marca Audi, lo que avivó las críticas en redes sociales, donde algunos usuarios los calificaron como “narcojuniors”.

Las publicaciones también muestran a los jóvenes conviviendo con cantantes del regional mexicano, utilizando vehículos tipo razer y mostrando una vida de alto poder adquisitivo, lo que rápidamente se viralizó.

Contexto: municipio mencionado en presunta narconómina

La polémica ocurre en medio de la difusión de documentos que presuntamente corresponderían a una narconómina atribuida a Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del CJNG.

En esos documentos, que según reportes fueron hallados en un inmueble presuntamente utilizado por el grupo criminal, aparecerían registros de pagos en distintos municipios, entre ellos San Cristóbal de las Casas.

Hasta ahora, no existe confirmación oficial de que dichos documentos sean auténticos ni de que involucren directamente a autoridades municipales, aunque su difusión provocó cuestionamientos públicos.

Otras polémicas alrededor de la alcaldesa

Sin embargo, ésta no es la primera vez que Fabiola Ricci se encuentra en el centro de críticas en redes sociales.

En meses recientes, usuarios también difundieron imágenes y publicaciones donde se le señala por viajes a Europa, lo que generó cuestionamientos debido al discurso de austeridad impulsado por Morena, partido con el que está vinculada.

Además, se mencionó en redes la presunta boda millonaria de su hermano, un lujoso evento familiar celebrado en una hacienda en Mérida, en el estado de Yucatán, lo que igualmente generó debate entre usuarios.

Hasta el momento, la alcaldesa sólo se ha limitado a decir públicamente que los autos de lujo no son de sus hijos, pero no ha habido un posicionamiento oficial acerca de los señalamientos.

