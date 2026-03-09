Gigantesco remolino de fuego sorprende a habitantes en Chiapas

GENERANDO AUDIO...

Bomberos y autoridades combatieron el remolino de fuego. Foto: Getty Images

Un impresionante remolino de fuego de aproximadamente 18 metros de altura fue captado durante un incendio de pastizales en el estado de Chiapas, fenómeno que sorprendió a habitantes y brigadistas que combatían el siniestro.

El evento ocurrió en una zona ubicada entre Jiquipilas y Tuxtla Gutiérrez, cerca del punto conocido como Puente Las Flores, donde se realizaban labores para controlar un incendio de vegetación.

Cómo se originó el remolino de fuego

El fenómeno se habría formado durante la quema de pastizales cuando el fuego se combinó con corrientes de aire caliente y ráfagas de viento, generando una especie de torbellino de llamas.

Medios locales como Récord Chiapas, hicieron circular el video del impresionante momento en que la columna del remolino de fuego se elevaba a muchos metros sobre la tierra, generando una columna de fuego y ceniza impresionante, que iluminaba la oscuridad de la noche.

Este tipo de fenómeno, conocido como remolino de fuego, ocurre cuando el aire caliente asciende rápidamente y comienza a girar, arrastrando llamas, cenizas y humo, lo que provoca una columna de fuego que se eleva varios metros.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo el torbellino de llamas se levanta de manera repentina mientras el incendio avanzaba en la zona.

Alcanzó cerca de 18 metros de altura

Testigos y brigadistas estimaron que el remolino alcanzó cerca de 18 metros de altura, lo que generó preocupación entre los habitantes cercanos y quienes participaban en las labores para contener el incendio.

Durante varios minutos, la columna de fuego giró intensamente antes de disiparse mientras las brigadas continuaban con el combate del siniestro.

Protección Civil y bomberos controlaron el incendio

Elementos de Protección Civil de Chiapas y cuerpos de bomberos trabajaron durante varias horas para sofocar el incendio de pastizales y evitar que se extendiera a otras áreas.

Finalmente, las autoridades lograron controlar el fuego, sin que se reportaran personas lesionadas.

Las autoridades recordaron que los incendios de pastizales pueden intensificarse rápidamente debido al viento y a las altas temperaturas, por lo que pidieron evitar quemas que puedan provocar este tipo de emergencias.

