Detienen a cuatro presuntos integrantes del Cártel Chiapas y Guatemala ligado al CJNG

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Foto: SSP Chiapas

Autoridades federales y estatales detuvieron a cuatro presuntos integrantes del grupo criminal conocido como Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG) durante un operativo realizado en el municipio de Jiquipilas.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas, en el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y corporaciones de seguridad estatales.

Las autoridades señalaron que la organización criminal estaría ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Operativo conjunto en Chiapas

Durante el operativo, elementos de la VII Región Militar, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y policías estatales detuvieron a cuatro hombres que presuntamente forman parte de la estructura delictiva.

Los detenidos fueron identificados como Luis, Jhafet, Mari y Alberto, quienes, según las autoridades, manifestaron pertenecer al grupo delictivo denominado Cártel Chiapas y Guatemala.

Aseguran armas, drogas y motocicletas

Durante la intervención, las autoridades aseguraron 33 envoltorios con droga conocida como cristal, además de diversas armas y equipo.

Entre lo incautado se encuentran:

Un revólver calibre .38

Una escopeta calibre 16

Seis cargadores calibre .33

Diez cargadores calibre 16

Tres motocicletas

Cuatro teléfonos celulares

Dinero en efectivo

Todo lo asegurado quedó bajo resguardo de las autoridades para continuar con las investigaciones.

Zona en disputa entre grupos criminales

El municipio de Jiquipilas, junto con Villaflores, Villa Corzo, Cintalapa y Ocozocoautla, forma parte de una región donde distintos grupos criminales mantienen una disputa territorial desde hace varios años.

Según reportes oficiales, en esta zona se registra una confrontación entre el Cártel Chiapas y Guatemala, ligado al CJNG, y el Cártel de Sinaloa.

Situación jurídica de los detenidos

Las autoridades informaron que los detenidos, junto con las armas, drogas y motocicletas aseguradas, fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

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