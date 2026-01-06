Detienen a exalcalde de Cintalapa por corrupción y abuso de autoridad

GENERANDO AUDIO...

Detención de Ernesto Cruz Díaz por corrupción en Cintalapa

La noche de este lunes fue detenido Ernesto Cruz Díaz, exalcalde de Cintalapa, Chiapas, por presuntos actos de corrupción, abuso de autoridad y malversación de recursos públicos, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE). El exfuncionario pertenece al partido Morena y había ganado por segunda ocasión consecutiva la presidencia municipal.

De acuerdo con la autoridad estatal, la detención se realizó tras la integración de una carpeta de investigación en su contra por hechos ocurridos durante su gestión como Presidente Municipal de Cintalapa. El exalcalde ya se encontraba suspendido del cargo luego de perder el fuero debido a las indagatorias abiertas.

La FGE informó que, además de los delitos ya señalados, se abrió una investigación adicional por la posible vinculación con grupos criminales, lo que agrava su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado detalló que Ernesto Cruz Díaz es probable responsable de los delitos de ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad, así como de actos de corrupción relacionados con el manejo irregular de recursos públicos del municipio.

Las investigaciones señalan que los hechos ocurrieron mientras el imputado se encontraba en funciones como alcalde de Cintalapa, uno de los municipios del estado de Chiapas. Tras detectarse las irregularidades, se procedió legalmente en su contra, lo que derivó en la pérdida del fuero constitucional y su posterior suspensión del cargo.

La autoridad no precisó el monto de los recursos presuntamente desviados, pero confirmó que las investigaciones continúan abiertas para deslindar responsabilidades.

Investigación por posibles vínculos con grupos criminales

Además de los delitos por corrupción, la FGE informó que se integra una carpeta de investigación adicional contra el exalcalde por su posible relación con grupos criminales que operan en la región.

En un comunicado oficial, la Fiscalía reiteró que en Chiapas no se tolerarán actos que “laceren al pueblo chiapaneco” y subrayó que, bajo la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad, toda persona que incurra en conductas delictivas será investigada y presentada ante la justicia, sin distinción alguna.

Por ahora, Ernesto Cruz Díaz permanecerá a disposición de las autoridades mientras avanzan las investigaciones y se define su situación legal en las próximas horas.

