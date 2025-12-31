Marina rescata a tres náufragos frente a costas de Chiapas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Tres náufragos fueron rescatados por personal de la Secretaría de Marina (Semar) en las costas de Puerto Chiapas, luego de que la embarcación en la que pescaban se hundiera a más de 80 kilómetros mar adentro, informó la Armada de México.

De acuerdo con el reporte oficial, el rescate ocurrió tras recibir una llamada de emergencia que alertó sobre un accidente durante actividades de pesca, aproximadamente a 85 kilómetros de la costa. La situación causó el hundimiento de la embarcación, dejando a sus tres tripulantes en riesgo en altamar, por lo que se solicitó apoyo inmediato a la autoridad naval.

Foto: Especial

Ante el reporte, personal de la Vigésima Segunda Zona Naval, en funciones de Guardia Costera, activó de forma inmediata los protocolos de búsqueda y rescate.

Como resultado del operativo, fueron localizadas y auxiliadas tres personas, dos de origen extranjero y una de nacionalidad mexicana, quienes fueron rescatadas con vida por elementos de la Armada de México.

Tras el rescate, los náufragos fueron trasladados a las instalaciones navales en Puerto Chiapas para recibir la atención médica correspondiente.

Foto: Especial Foto: Especial

En el caso de las dos personas extranjeras, fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para realizar los trámites legales correspondientes. La persona mexicana fue entregada a sus familiares, según confirmó la autoridad naval.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.