Con encuentros y reflexión crítica, el EZLN conmemora 32 años de su alzamiento

GENERANDO AUDIO...

El EZLN se alzó el 1 de enero de 1994. Foto: Cuartoscuro

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) conmemoró 32 años de su alzamiento con una serie de encuentros, actividades culturales y espacios de reflexión, realizados desde el caracol de Oventic, en Chiapas. Las actividades reunieron a bases de apoyo, milicianos, simpatizantes y visitantes nacionales e internacionales.

Durante la conmemoración, integrantes del movimiento recordaron los orígenes del levantamiento armado de 1994 y señalaron que, a más de tres décadas, el EZLN mantiene su apuesta por la organización comunitaria, la autonomía y el trabajo colectivo como eje de su proyecto político y social.

Foto: Cuartoscuro

Conmemoran levantamiento del EZLN con actividades comunitarias

Desde el 28 de diciembre, el EZLN desarrolló una agenda de actividades que incluyó encuentros internacionales, ponencias, semilleros de reflexión y espacios culturales. Estos actos formaron parte de la conmemoración del aniversario y buscaron propiciar el intercambio de ideas y experiencias entre comunidades y colectivos.

La quinta y última sesión del encuentro, titulado “Semillero de pirámides, de historias, de amores y, claro, desamores”, contó con la participación del subcomandante insurgente Moisés y del capitán Galeano, antes subcomandante Marcos. Al cierre, se entregó una carta dirigida a los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

EZLN critica desigualdad y falta de justicia

En su intervención, el subcomandante Moisés afirmó que, desde la perspectiva del EZLN, persisten en el país problemas como la desigualdad, la pobreza y la falta de justicia, y señaló que los pueblos deben seguir organizándose desde abajo para enfrentar estas condiciones.

Indicó que el movimiento continuará con una lucha política e ideológica de carácter pacífico, orientada a la construcción de lo que denominan “lo común”, una visión basada en la igualdad y el trabajo colectivo dentro de las comunidades.

Zapatistas conmemoraron aniversario con actividades. Foto: Cuartoscuro

32 años del levantamiento zapatista

El levantamiento zapatista comenzó el 1 de enero de 1994 en el estado de Chiapas, cuando el EZLN encabezó una rebelión armada de corta duración que tuvo impacto nacional e internacional. La acción coincidió con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá.

Durante los primeros días del levantamiento, el grupo tomó de manera temporal siete cabeceras municipales, entre ellas San Cristóbal de las Casas, Ocosingo y Las Margaritas, y dio a conocer la Primera Declaración de la Selva Lacandona, documento fundacional de su movimiento.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.