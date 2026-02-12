Detienen a tres del Cártel Chiapas-Guatemala en Chiapas

GENERANDO AUDIO...

Detienen a tres presuntos integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala. FOTO: Especial

Este miércoles se registró un enfrentamiento armado en la comunidad de Ocuilapa, en Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, que dejó tres personas detenidas y un importante aseguramiento de armas y vehículos. El operativo fue encabezado por el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante la acción, las autoridades aseguraron tres armas largas, cuatro vehículos, dos motocicletas, 26 cargadores, 810 cartuchos y tres chalecos balísticos. Los detenidos fueron identificados como presuntos integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala.

Enfrentamiento en Ocuilapa deja detenidos y arsenal asegurado

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron en el tramo carretero Ocuilapa – Apic Pac, cuando elementos de seguridad detectaron a los ahora detenidos. Al notar la presencia de las fuerzas del orden, los sujetos detonaron armas de fuego, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Tras activar el protocolo de actuación correspondiente, las autoridades lograron la contención y detención de Mefiboset “N”, Josué “N” y David “N”. Posteriormente, los tres manifestaron pertenecer al grupo delictivo denominado Cártel Chiapas – Guatemala.

Según lo informado, los detenidos fueron identificados como generadores de violencia en la región.

Entre lo asegurado en el operativo destacan:

Tres armas largas

Cuatro vehículos

Dos motocicletas

26 cargadores

810 cartuchos

Tres chalecos balísticos

Los tres sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica por los delitos que resulten.

Este operativo forma parte de la estrategia de seguridad anunciada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la cual busca desarticular grupos delictivos en todo el territorio chiapaneco.

