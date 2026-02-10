Miércoles con lluvias aisladas y fuertes rachas de viento en Chiapas

GENERANDO AUDIO...

En Chiapas se prevén lluvias para el miércoles. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Para la madrugada y mañana del miércoles 11 de febrero, Chiapas registrará lluvias aisladas y rachas fuertes de viento en la zona del istmo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué dice el pronóstico extendido del SMN en Chiapas?

El pronóstico, con validez de las 14:00 horas del martes 10 a las 08:00 horas del miércoles 11 de febrero de 2026, indicó que el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe provocará lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en la entidad.

Asimismo, se mantendrá el viento de componente norte de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, región que incluye zonas de Chiapas. En esa área también se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura.

En cuanto a temperaturas, el SMN previó máximas de 35 a 40 grados Celsius en el oeste del estado

El organismo federal señaló que mientras un nuevo frente frío afectará principalmente al noroeste y norte del país, en el resto del territorio se mantendrá tiempo estable con incremento de temperaturas vespertinas.

