Ejecutan al influencer el “Chabelo” dentro de un local en Huixtla, Chiapas

Asesinan a influencer el “Chabelo”. Foto: Lizeth Coello

El influencer Juan Diego Maldonado Grijalva más conocido como el “Chabelo”, fue asesinado a balazos la noche de este jueves en el interior de un local comercial ubicado en el barrio Esquipulas del municipio de Huixtla, en la región de la Costa Grande de Chiapas.

Así atacaron al “Chabelo”

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos armados llegaron al local y preguntaron por un presunto trabajo relacionado con tatuajes. Momentos después, uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó en al menos ocho ocasiones contra la víctima: seis veces en el abdomen y dos en la frente. La persona perdió la vida en el lugar.

En el ataque armado también resultaron con heridas graves de bala dos personas más identificadas como Fide Castro Morales de 28 años y Ligny Simey Pérez de 29 años.

Ninguna persona ha sido detenida

Tras escucharse las detonaciones, vecinos de la zona alertaron a los cuerpos de emergencia. Al lugar acudieron inicialmente elementos de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron que el influencer ya no contaba con signos vitales, mientras que las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital público de la cabecera municipal para recibir atención médica inmediata.

Posteriormente, arribaron elementos de la Policía Municipal y la Guardia Estatal para acordonar el área y dar aviso a las autoridades ministeriales. En tanto, personal de la Dirección General de Servicios Periciales levantaron el cuerpo y trasladaron al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar la necropsia de ley.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas. Las investigaciones quedaron a cargo de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa.

