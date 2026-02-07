Pasadizos secretos y muros blindados: hallan búnker narco en Chiapas; ve video

GENERANDO AUDIO...

Se hallaron pasadizos y muros blindados. Foto: Lizeth Coello

Un inmueble utilizado como búnker por un grupo criminal fue desmantelado este viernes en la región Mezcalapa–Ocuilapa, en Chiapas, como resultado de un operativo interinstitucional. La acción dejó cuatro personas detenidas, así como el aseguramiento de armas, un vehículo robado y diversa evidencia vinculada a delitos de alto impacto.

De acuerdo con autoridades estatales, el inmueble operaba como centro de operaciones delictivas, donde presuntamente se resguardaban personas privadas de la libertad y se coordinaban actividades ilícitas en la zona.

Operativo interinstitucional permitió ubicar el búnker en Chiapas

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informó que el aseguramiento fue resultado de un operativo robusto y permanente, desplegado en las localidades de Ocuilapa y El Carrizal.

Durante la intervención, elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo lograron ingresar al inmueble, identificado como un punto clave para la logística criminal en la región.

Armas, videovigilancia y documentos de cobros ilícitos

En el lugar se aseguró un vehículo con reporte de robo, un arma larga, equipo de videovigilancia y documentación relacionada con cobros ilícitos, además de diversa evidencia asociada a secuestro, narcotráfico y extorsión.

Las autoridades señalaron que estos indicios permitirán ampliar las líneas de investigación y ubicar a otros posibles integrantes de la célula delictiva.

Un búnker con puertas blindadas y pasadizos ocultos

El inmueble destacaba por su estructura fortificada, con puertas blindadas, pasadizos secretos y posiciones estratégicas de vigilancia y ataque, lo que confirma —según la autoridad— su uso como instalación diseñada para resistir operativos y facilitar actividades criminales.

Golpe a la estructura criminal en Chiapas

Aparicio Avendaño detalló que, a lo largo de la semana, fueron detenidos cuatro integrantes del grupo criminal, incluido el brazo operativo del líder en la región, a quienes también se les aseguraron cuatro armas largas y otro vehículo con reporte de robo.

Con estas acciones, sostuvo, se logró mermar de forma significativa la capacidad operativa y logística de la organización delictiva que operaba en esta zona de Chiapas.

Investigaciones contra redes de desinformación criminal

El funcionario agregó que continúan las investigaciones para desarticular redes de difusión de información falsa vinculadas a grupos criminales. Como parte de estas acciones, ya fue eliminada una página digital mediante mandato judicial, mientras que existen procedimientos legales en curso contra otras plataformas.

