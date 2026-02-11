Rescatan a 8 niños abandonados en una casa de cartón en Chiapas

GENERANDO AUDIO...

Ocho niños vivían en casa de cartón. Foto: Ayuntamiento San Cristóbal de las Casas

Tras una denuncia ciudadana de vecinos de la colonia Selva Natividad 1, fueron hallados ocho niños viviendo en una casa de cartón y expuestos a las bajas temperaturas de la temporada de frío en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Los pequeños trataban de calentarse con un anafre ante los fríos a los que habían estado expuestos. Además, también presentaban signos de deshidratación y falta de alimento.

Los niños rescatados en Chiapas. Foto: Ayuntamiento San Cristóbal de las Casas

Los menores que fueron auxiliados por autoridades locales tras la denuncia de los vecinos, se encontraron en condiciones precarias en una casa con techo de lámina y paredes de cartón con piso de tierra.

Abuelos paternos cuidan a los niños en ausencia de su madre

Aunque se había denunciado en redes que los ocho niños estaban abandonados, se encontraban al cuidado de sus abuelos paternos en ausencia de su madre. Sin embargo, cuando las autoridades arribaron, los menores estaban solos sin la presencia de un adulto.

Tras la viralización del caso en redes sociales, en un video donde se les ve a los menores solos en las condiciones citadas, el Gobierno de San Cristóbal de las Casas se comprometió a construir “una vivienda digna para los ocho menores que viven en situación de vulnerabilidad en la comunidad”.

Gobierno municipal les construirá una casa

Tras realizar una visita y constatar las condiciones en las que habitaban los niños, actualmente bajo el resguardo de sus abuelos paternos, la alcaldesa instruyó que a partir de este miércoles 11 de febrero inicien los trabajos de construcción de la vivienda para los niños, en coordinación con el DIF Municipal y la Secretaría del Humanismo del Gobierno de Chiapas.

Además de mejorar sus condiciones de vida, las autoridades locales informaron que se trabajará de manera conjunta para que los menores regresen a la escuela, fortalecer su núcleo familiar y brindarles atención integral sin separarlos de sus abuelos. Entre ellos se encuentra su abuelo, Juan Pérez Jolote, quien se han comprometido a velar por su cuidado.

El DIF Municipal de San Cristóbal, brindó atención a los menores con colchonetas, cobijas, apoyo alimentario, juguetes y atención médica y psicológica, y dará seguimiento permanente para garantizar el bienestar y el respeto de los niños.

