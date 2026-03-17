Cae presunto feminicida hondureño: entró con Rosmery a un hotel de Pijijiapan y ahí la asfixió

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Detienen a presunto feminicida de Rosmery en Oaxaca. Foto: FGE Chiapas

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, en coordinación con la FGE de Oaxaca y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, informó la detención de Adelmo “N”, de 26 años, originario de Honduras, como presunto responsable del delito de feminicidio en agravio de Rosmery “N”.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron el 15 de marzo en el municipio de Pijijiapan, donde la víctima fue localizada sin vida en una habitación de hotel.

El fiscal general del estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que la captura se logró gracias a la colaboración interinstitucional entre ambas entidades, luego de que se emitiera un alertamiento para ubicar al presunto responsable.

¿Qué ocurrió dentro del hotel donde fue hallada la víctima?

De acuerdo con las investigaciones, durante la madrugada del 15 de marzo, Rosmery “N” ingresó a un hotel acompañada de Adelmo “N”, ahora detenido. Pero horas después, el hombre salió solo del lugar, lo que generó sospechas.

Posteriormente, el administrador del establecimiento reportó a las autoridades la presencia del cuerpo sin vida de la mujer sobre la cama de la habitación, lo que activó un operativo por parte de elementos de seguridad.

Las primeras diligencias estuvieron a cargo de personal de las Fiscalías de Distrito Istmo Costa y Contra Feminicidio, quienes realizaron el levantamiento de indicios.

Tras la necropsia de ley, se determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por sofocación, lo que permitió tipificar el caso como feminicidio.

Cámaras de vigilancia permitieron identificar al presunto responsable

Las autoridades informaron que, como parte de los actos de investigación, se realizó el análisis de cámaras de videovigilancia, lo que permitió establecer la identidad del presunto agresor feminicida.

Con base en estos datos, se determinó que el responsable era Adelmo “N”, quien posteriormente fue ubicado y detenido en el estado de Oaxaca.

Al momento de su captura, el sujeto se encontraba en posesión de una motocicleta propiedad de la víctima, lo que fortaleció las líneas de investigación en su contra.

Traslado del detenido y proceso legal en curso

Autoridades de Chiapas informaron que actualmente se trabaja en coordinación con la Fiscalía de Oaxaca para que el detenido sea trasladado en las próximas horas a territorio chiapaneco.

Una vez en esa entidad, será puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente para que enfrente el proceso legal por el delito de feminicidio.

La Fiscalía estatal reiteró que continuará con las investigaciones para garantizar el acceso a la justicia en este caso.

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