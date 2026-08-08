Iglesia católica acusa allanamiento ilegal en Casa del Migrante de Chiapas

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Iglesia denuncia irrupción ilegal en Casa del Migrante. Foto: Lizeth Coello

La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez acusó a elementos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas de ingresar presuntamente de manera ilegal y violenta a la Casa del Migrante “Jesús Esperanza en el Camino”, donde fue detenido un ciudadano guatemalteco.

De acuerdo con la denuncia de la Iglesia católica, los agentes de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial habrían irrumpido en el inmueble durante la noche del 6 de agosto, sin presentar una orden judicial al personal responsable del albergue.

La Arquidiócesis señaló que durante el operativo se encontraban en el lugar personas migrantes, una menor de edad y voluntarios, quienes, según la denuncia, pudieron haber sido puestos en una situación de riesgo.

¿Qué ocurrió en la Casa del Migrante de Chiapas?

El presbítero Gilberto Hernández García, asesor de la Comisión Diocesana de la Pastoral Social, condenó el operativo y afirmó que los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la noche.

Según su versión, los agentes ministeriales ingresaron por la fuerza al inmueble y derribaron una de las puertas, pese a que el encargado del albergue intentaba abrirles el acceso. La Pastoral Social sostuvo que durante la intervención no fue exhibida una orden de cateo ante los responsables de la Casa del Migrante.

La persona detenida, de nacionalidad guatemalteca, había llegado al albergue el miércoles anterior acompañado de una menor de edad. La Iglesia católica aseguró que no se opone a las investigaciones de las autoridades y que, en caso de que exista una persona señalada por algún delito, corresponde a las instituciones realizar las acciones legales correspondientes.

“No protegemos delincuentes, exigimos que se respete la ley”.

Hernández García agregó que el personal del albergue no habría impedido la detención de un presunto delincuente, pero pidió que las autoridades cumplan con los procedimientos establecidos.

“Si había un presunto delincuente, nosotros no nos íbamos a oponer; lo único que pedimos es que las autoridades actúen conforme a la ley y presenten la orden judicial correspondiente”.

Iglesia denuncia daños y pérdida de objetos

La Pastoral Social de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez también denunció presuntos daños materiales ocasionados durante el operativo.

Entre las afectaciones señaladas se encuentran el desorden de las pertenencias de las personas migrantes y la presunta desaparición de la memoria de una cámara de videovigilancia; asimismo, se reportó la desaparición de un reloj que, según la denuncia, pertenecía a uno de los trabajadores del albergue.

Ante estos hechos, la organización religiosa pidió a la Fiscalía General del Estado abrir una investigación para determinar posibles responsabilidades penales y administrativas tanto de los agentes que participaron en el operativo como de los mandos que lo ordenaron.

Piden intervención de organismos de derechos humanos

La Arquidiócesis solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitir medidas cautelares para proteger a las personas migrantes y al personal que trabaja en el albergue.

También demandó la reparación integral de los daños, atención psicológica para las personas que presuntamente presenciaron el operativo y garantías de no repetición.

La Iglesia pidió además el respaldo de organizaciones católicas, colectivos de la sociedad civil, organismos defensores de derechos humanos y medios de comunicación para preservar la labor humanitaria de los albergues.

¿Qué función tiene la Casa del Migrante?

La Casa del Migrante “Jesús Esperanza en el Camino” mantiene protocolos de ingreso para proteger a las personas que buscan refugio temporal durante su tránsito por México.

La Pastoral Social explicó que muchas de las personas migrantes que llegan a estos espacios han sido víctimas de secuestro, extorsión, trata de personas y otros delitos durante su recorrido.

Actualmente, el albergue atiende aproximadamente a 15 personas al día, principalmente provenientes de países de Centroamérica y Venezuela los migrantes suelen permanecer uno o dos días en el inmueble antes de continuar su recorrido.

Hasta el momento, la información proporcionada en este caso corresponde a la denuncia pública realizada por la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez; la acusación sobre un supuesto allanamiento ilegal deberá ser esclarecida por las autoridades correspondientes mediante las investigaciones respectivas.

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